Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, protokol ve vatandaşlarla bayramlaştı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, protokol ve vatandaşlarla bayramlaştı

Vatandaşlarla bayramlaşma

Kutlay Hatıra Fotoğrafı Siyasi Parti Bayramlaşma Yüz Yüze 

-Hatıra fotoğrafı çektirmesi
-Başkanın konuşması
-Masaları tek tek gezmesi
-Genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Ramazan bayramının ikinci günü ilçe protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, STK temsilcileri, kamu kurumlarının birim amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla bayramlaştı. Eyüpsultan Belediye Başkanlığı binasında düzenlenen bayramlaşma programında Deniz Köken, vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Köken, vatandaşlarla sohbet ederek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Programda konuşan Başkan Köken, Eyüpsultanlıların ve İstanbulluların bayramını kutladı. “Eyüpsultanlıların ve İstanbul’un bayramını tebrik ediyorum” Başkanlığı döneminde ilk Bayramını yaşadığını ifade eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Bayramı, başkanlık makamının koridorlarında, halkımızla doğal kutlayalım istedik. Vatandaşlar bu havayı teneffüs etsinler istedik. Bu şekilde vatandaşla yüz yüze görüşme imkanı daha rahat oluyor. Öbür türlü protokol görüşmeleri ve konuşmaları gibi oluyordu. Bu yüzden biraz soğuk geçiyordu. Bundan sonra da böyle yapacağız inşallah. Bütün Eyüpsultanlıların ve İstanbul’un bayramını tebrik ediyorum” ifadelerinde bulundu.
İlgili Foto Galeriler
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı