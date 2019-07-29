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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Ali Kuşçu Uzay Evi Astronomi Yaz Okulu”nu ziyaret etti İzle

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Ali Kuşçu Uzay Evi Astronomi Yaz Okulu”nu ziyaret etti İzle

Öğrencilerle sohbet

Matematik Astronomi Beyköy Nitelik Öğrenciler 

-Genel detay

( İSTANBUL ) Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Ali Kuşçu Uzay Evi Astronomi Yaz Okulu”nu ziyaret etti İSTANBUL

- Ali Kuşçu Uzay Evi Astronomi Yaz Okulu'nu ziyaret eden Eyüpsultan Belediye Başakanı Deniz Köken, öğrencilerle bir araya gelerek aldıkları eğitimlerle ilgili sohbet etti. Eyüpsultan Belediye Başakanı Deniz Köken, Ali Kuşçu Uzay Evi Astronomi Yaz Okulu”nu ziyaret etti. Başkan Köken, öğrencilerle bir araya gelerek aldıkları eğitimlerle ilgili sohbet edip, dersleri izledi, verilen eğitimler hakkında eğitmenlerden bilgi aldı. Her hafta farklı bir tema Bu seneki program adını “Kozmik Meraklıları Yaz Okulu” olarak belirleyen Ali Kuşçu Uzay Evi’nde, “Kızıl Gezegen Mimarları”, “Uzayda Temizlik Var!”, “Karanlık Gökyüzü Elçileri,” “Acil Durum: Uzaydan Mesajınız Var!” gibi her hafta farklı tema programlarla öğrencilerin astronomi ve uzay mühendisliği alanında daha fazla bilgi ve tecrübe edinmeleri sağlanıyor. 24 Haziran - 4 Ağustos tarihleri arasında eğitimlerine devam eden “Kozmik Meraklıları Yaz Okulu”nda öğrenciler, haftanın 4 günü öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere iki seans halinde çalışmalara katılıyor. Sabahları 10.00 - 12.00 arası 3,4 ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik, öğleden sonra ise 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik 15 - 20 kişilik gruplar halinde günde 2 saat süren ders programları düzenleniyor. İlk gün konuyu, olayı tanıyan öğrenciler ikinci gün konuya getirilebilecek çözümler üzerine tartışıyor. Üçüncü gün problem üzerine yoğunlaşıp projeler üreten öğrenciler, dördüncü gün ise projelerini tamamlayıp, sunumlarını yapıyorlar. Öğrenciler aynı zamanda eğitimleri sırasında konuyla ilgili geziler de gerçekleştiriyor. “Ali Kuşçu evini geliştireceğiz, büyüteceğiz” Ali Kuşçu Uzay Evi Astronomi Yaz Okulu ziyareti sonrası bir açıklama yapan Başkan Deniz Köken; “Endüstri 4.0 çağındayız. Bilimsel gelişmeleri ancak, çocuklarımızı bu tür yerlerle buluşturarak yakalayabiliriz. Burayı biraz daha geliştireceğiz, biraz daha büyüteceğiz. Daha fazla öğrencinin yararlanacağı şekle getireceğiz inşallah. Daha üst seviyede hazırladığımız Bilim Merkezi Projesi yakın zamanda Eyüpsultanlı gençlerin ve çocukların hizmetinde olacak” şeklinde konuştu.
Geleceğin astronomları yetişiyor Asıl adı Ali Bin Muhammed olan Ali Kuşçu, Timur İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşamış Astronom, matematikçi ve dil bilimcidir. On beşinci yüzyılda yaşamış ve İslam dünyasına yön veren kişiler arasında yer alan Ali Kuşçu bütün bu çalışmaları yanında şiirle de uğraşmış. Astronomi ve matematik alanında yazmış olduğu iki önemli eseri bulunan Ali Kuşçu’nun adı günümüzde Eyüpsultan Belediyesi tarafından kurulan Ali Kuşçu Uzay Evi’nde yaşatılıyor. Alibeyköy Osmanlı Parkı içerisinde bulunan kendi enerjisini üretebilen "Yeşil Bina"da hizmet vermekte olan bu merkezde, Ali Kuşçu’nun adına yaraşır titizlikte ve nitelikte verilen eğitimlerle geleceğin astronomları yetiştiriliyor. (ZA-
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