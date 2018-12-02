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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Eyüp Sultan'da Yemen için dua - İSTANBUL İzle

Eyüp Sultan'da Yemen için dua - İSTANBUL İzle

- Eyüp Sultan Camisi’nden görüntürler - Hüseyin Gülüm'ün açıklaması - DetaylarEyüp Sultan'da Yemen için duaİSTANBUL (AA) - Genç İHH Eyüpsultan, Genç Siyer, İyiliğin Geleceği, Türkiye Gençlik Vakfı ve Genç Ensar’ın Eyüpsultan temsilcileri, Eyüp Sultan Camisi’nde "Namazda diriliş - sabah namazı buluşması" etkinliğinde bir araya geldi.Grup, sabah namazının ardından Eyüp Sultan Cami meydanında toplandı.Kur'an - ı Kerim okunmasının ardından Genç İHH Eyüpsultan İlçesi Başkanı Hüseyin Gülüm yaptığı açıklamada, Yemen’de 2011 yılında yapılan barışçıl gösterilerin 2014 yılında fiili savaşa dönüştüğünü söyledi.

Suudi Arabistan rejimi ve koalisyon güçleri tarafından 2015 yılından bu yana Yemen’in bombalandığını anlatan Gülüm, şunları kaydetti:"Bu bombardımanda hastaneler, okullar, servis arabaları, barajlar, cenaze meclisleri vuruluyor. Ülkenin altyapısı tamamen yok oluyor. 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bu sayı giderek artıyor. Yüz binlerce insan yerinden ayrılmak zorunda kaldı. Yemen’de kolera vakaları da yaşanıyor. Yemen’de salgın hastalık ve açlık baş göstermiştir. Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarına göre dünyanın en büyük kolera vakası yaşanıyor. Olan mazlum insanlara ve günahsız çocuklara olmuştur. Gün geçmiyor ki açlıktan çocuklar ölmesin. Her 10 dakikada bir çocuk ölüyor."Açıklamanın ardından grup, başta Yemen olmak üzere Gazze, Doğu Türkistan ve Arakan'daki mazlumlar için dua etti.Gruptakiler daha sonra özgürlüğü temsilen güvercin uçurdu.

Hastalık Sabah Namazı Hastane Cenaze Kolera 

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