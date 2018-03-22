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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Eyüp Sultan’da Regaip Kandili coşkusu havadan görüntülendi

Eyüp Sultan’da Regaip Kandili coşkusu havadan görüntülendi

Eyüp Sultan Cami drone görüntüsü

3 Aylar İslam Abrin İbadet Allah 

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( İSTANBUL )- Eyüp Sultan Camii drone ile havadan görüntülendi İSTANBUL

- Regaip Kandili nedeniyle vatandaşlar akşam namazının ardından Eyüp Sultan Camisine akın etti. İbadet etmek için camiye gelen vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi. Regaip Kandili nedeniyle İstanbullular, Eyüp Sultan Camisine gelerek dua edip Kuran-ı Kerim okudu. Vatandaşların akşam namazından sonra camiye akın etmesi drone ile havadan görüntülenirken, Eyüp Sultan Caminin eşsiz güzelliği akşam ışıklandırması ile taçlandırıldı. Kimi vatandaşlar ellerini semaya kaldırıp dua ederken kimileri de Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrinin yanına gelerek bol bol dua etti. Eyüp Sultan Camisine annesiyle gelerek dua eden çocuk Sevda Gül Pehlivan, “Annemle, ablamla, kardeşimle dua etmeye geldim. Herkesin yüzü gülsün diye dua ettim” dedi.
Regaip Kandilinde dua etmek için gelen Şükrü Arıcı ise, “Bütün İslam aleminin Regaip Kandili kutlu olsun. Bütün İslam alemine ve Türk askerine Allah kolaylık versin. Allah Recep Tayyip Erdoğan’a güç kuvvet ve sağlık sıhhat versin. İnşallah huzurlu bir şekilde 3 ayları geçirmeyi nasip etsin” diye konuştu.

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