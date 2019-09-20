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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Eyüp Sultan’da koca dehşeti kamerada

Eyüp Sultan’da koca dehşeti kamerada

-Boğuşma anları güvenlik kamera görüntüsü

Akalan Sığınma Polis Ekipleri Yaralı Kadın Koca Dehşeti 

-ARŞİV

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Eyüp Sultan’da gözü dönmüş koca eşini silahla yaraladı. Yaralı kadının sığındığı apartmanın önünde oğluyla boğuştuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İddiaya göre olay Perşembe sabaha karşı Eyüp Sultan Güzeltepe Mahallesi’nde yaşandı. Nazlı İ. ve Ahmet İ. isimli çift henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı evde tartışmaya başladı.
Nazlı İ. aynı sokak üzerinde oturan yakınlarına sığınmak için evden ayrıldı. Nazlı İ.’nin peşini bırakmayan Ahmet İ., kadının sığınmak istediği apartmanın önünde olaya müdahil olan oğlu Ufuk İ. ile kavga etmeye başladı.
Ahmet İ. kavganın büyümesiyle belinden çıkardığı silahla kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucu Nazlı İ. bacağından yaralanırken oğlu Ufuk İ. yara almadı. Ufuk İ. babasının elinden silahı almak için boğuştuğu sırada polis ekipleri olay yerine gelerek durumu kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri tarafından Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken saldırgan koca polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Boğuşma anları kamerada Aile bireyleri arasında yaşanan dehşet dolu anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, Ahmet İ.’nin oğlu ile boğuştuğu anlar görülüyor. Apartman önünde yaşanan kavga polis ekiplerinin gelmesi ile son buluyor. (CS-ÖFA
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