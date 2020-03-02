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02 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Eyüp Sultan Camisi'nde Fetih suresi okundu - İSTANBUL

Eyüp Sultan Camisi'nde Fetih suresi okundu - İSTANBUL

- Cami içerisinden görüntüler - Kur'an - ı Kerim okunması - Vatandaşlardan detay görüntüler - Sabaha namazının kılınmasıEyüp Sultan Camisi'nde Fetih suresi okundu - Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazı öncesi Fetih suresi okundu, dua edildiİSTANBUL (AA) - Suriye’ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib’te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için Eyüp Sultan Camisi'nde Fetih suresi okundu. Diyanet İşleri Başkanlığınca, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yurt genelindeki bütün camilerde sabah namazında Fetih suresi okunacağı ve dua edileceği talimatı üzerine İstanbul 'daki camilerde de sure okundu. Eyüp Sultan Cami'nde sabah namazından önce Fetih suresi okunurken, Mehmetçiğin muvaffakiyeti için dua eden imama cemaat de eşlik etti.Bazı vatandaşlar da Mehmetçik için Kur'an - ı Kerim okudu.   

Sabah Namazı İdlib 

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