Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Eymen’in minik cansız bedeni bu çukurda bulundu

Eymen’in minik cansız bedeni bu çukurda bulundu

- Olay yerinden genel ve detay görüntüler

İhlas Kamera Güvenlik Kamerası Harabe Cinayet 

-- Arşiv görüntüler

( İZMİR )- Eymen’in öldürüldükten sonra bırakıldığı yerin önündeki güvenlik kamerası dikkat çekti İZMİR

- İzmir’de annesi ve sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen 5 yaşındaki minik Eymen’in cansız bedeninin bırakıldığı, kullanılmayan tandır çukuru görüntülenirken, çukurun bulunduğu harabenin tam önünde güvenlik kamerası olması dikkat çekti. İzmir’in Buca ilçesinde 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak’ın dövülerek öldürüldükten sonra cesedinin tandırdan çıkmasının yankıları sürerken, vahşi cinayeti işledikleri iddia edilen anne Mine Durak ve sevgilisi Serkan Elçetin’in minik çocuğun cansız bedenini bıraktıkları tandır çukuru İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi. “Kasten tasarlayarak öldürme” suçundan tutuklanan Serkan Elçetin ve Mine Durak’ın, 5 yaşındaki Eymen’in minik cansız bedeni, İzmir’in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar’da kırsal bir alanda bulunan harabe evin bahçesindeki tandır çukurunda bulundu. Evin arka kısmında bulunan ve uzun süredir kullanılmadığı anlaşılan tandır çukurunda kan lekeleri olduğu görüldü.
Evin önünde güvenlik kamerası var Öte yandan, Eymen’in minik bedeninin bulunduğu harabe evin önünde güvenlik kamerası yer alması ise dikkat çekti. “Bu çevrede 7/24 kameralarla denetim yapılmaktadır” yazılı bir levhanın üzerinde bulunan güvenlik kamerasının çalışıp çalışmadığı ise bilinmiyor.
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Kayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü BulunduKayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü Bulundu
Erzurum'daki Cinayet Davasında Flaş GelişmeErzurum'daki Cinayet Davasında Flaş Gelişme
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı