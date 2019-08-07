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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eymen bebek çektiği acıdan kurtulacak - VAN

Eymen bebek çektiği acıdan kurtulacak - VAN



: - Büllöz Pemfigoid (BP) hastası Mustafa Eymen Oruk'un ev içindeki görüntüleri - Evden detaylar - AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile röportaj - Cildiye Doktoru Yavuz Yeşilova ile röportajıEymen bebek çektiği acıdan kurtulacak - Van 'da doğuştan yakalandığı deri hastalığı nedeniyle sürekli acı çeken 1,5 yaşındaki bebek, Sağlık Bakanlığının desteğiyle tedavi edilecekVAN (AA) - Sağlık Bakanlığı, Van 'da doğuştan yakalandığı deri hastalığı "Büllöz Pemfigoid" nedeniyle sürekli acı çeken 1,5 yaşındaki Mustafa Eymen Oruk'un tedavisi için gerekli süreci başlattı.İpekyolu ilçesinde hastalığı nedeniyle acı çeken Mustafa Eymen'in ailesi, bebeğin tedavisi için sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundu.Bebeğin çektiği acılara kayıtsız kalmayan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, özel hastanede görevli uzman doktor Yavuz Yeşilova ile Oruk ailesini ziyaret etti.Muayenesinde "Büllöz Pemfigoid" teşhisi konulan bebeğin durumu Sağlık Bakanlığına bildirildi.
Bakanlık yetkililerinden bebeğin tetkik ve tedavi süreci için gerekli desteğin verileceği bilgisini alan Türkmenoğlu, aileyi ziyaret ederek güzel haberi verdi.Bebeğin rahatsızlığını sosyal medyadan öğrendiğini belirten Türkmenoğlu, "Bebeğin çektiği acıların dindirilmesi için harekete geçtik. Doktorumuzdan muayene etmesini rica ettik. Eymen için Sağlık Bakanlığımız devreye girdi. Önce tetkik, ardından tedavi süreci için tüm çalışmaları bakanlığımız yürütecek. Güçlü bir devletimiz ve bakanlığımız var. Sağlıkta başarısını kanıtlamış ender ülkelerden biriyiz. Bakanlığımıza ve doktorlarımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.
Anne Sevda Oruk ise hastalığı nedeniyle acı çeken oğluyla yakından ilgilenen Türkmenoğlu'na ve tedavi sürecini başlatan Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.

Sosyal Medya Tedavi Süreci İpekyolu Harekete Geç Yardım Çağrısı 

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