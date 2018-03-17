Eylem yapıp kontak kapatmışlardı! İBB, yüzde yüz zam yaptı
İstanbul ' da her gün milyonlarca yolca taşıyan ve son bir yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi ' nden, indirimli yolcular için aldıkları aldıkları ücretlerin maliyetlerini karşılamadığı gerekçesiyle çeşitli eylemlerde bulunan Özel Halk Otobüsleri ve İstanbul Otobüs AŞ ' nın hakedişleri İBB Meclis kararıyla 100 ' ün üzerinde artırıldı. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, İBB bünyesinde hizmet veren İETT ve Metro İstanbul AŞ hakkedişlerini yolcu başına 15 kuruş, Özel Halk Otobüsleri ve İstanbul Otobüs AŞ için 60 kuruş teklif etti.