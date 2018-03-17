Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Eylem yapıp kontak kapatmışlardı! İBB, yüzde yüz zam yaptı

Eylem yapıp kontak kapatmışlardı! İBB, yüzde yüz zam yaptı

İstanbul ' da her gün milyonlarca yolca taşıyan ve son bir yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi ' nden, indirimli yolcular için aldıkları aldıkları ücretlerin maliyetlerini karşılamadığı gerekçesiyle çeşitli eylemlerde bulunan Özel Halk Otobüsleri ve İstanbul Otobüs AŞ ' nın hakedişleri İBB Meclis kararıyla 100 ' ün üzerinde artırıldı. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, İBB bünyesinde hizmet veren İETT ve Metro İstanbul AŞ hakkedişlerini yolcu başına 15 kuruş, Özel Halk Otobüsleri ve İstanbul Otobüs AŞ için 60 kuruş teklif etti.

Toplu Ulaşım Büyükşehir Belediyesi 

İlgili Foto Galeriler
Roman Kızları Güzellik Yarışmasında!Roman Kızları Güzellik Yarışmasında!
Melih Gökçek'ten Giresun PidesiMelih Gökçek'ten Giresun Pidesi
15 Temmuz Şehitler Anıtı15 Temmuz Şehitler Anıtı
Ramazan Sokağı AçılıyorRamazan Sokağı Açılıyor
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Evsizlere belediye kucak açtıEvsizlere belediye kucak açtı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı