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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Eylem yapan pazarcılara müdahale

Eylem yapan pazarcılara müdahale

Açıklama ve müdahaleden genel detay görüntü

( İZMİR ) İZMİR

Biber Gazı Polis Müdahalesi Polis Müdahale Oturma Eylemi Pazarcı Esnafı 


- Mahkeme kararıyla kapatılan İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Özkanlar Pazaryeri'nde pazar kuramayan esnaf, belediye önünde eylem yapmak isteyince, eylemin izinsiz olduğu gerekçesiyle polis müdahalesiyle karşılaştı. Aralarında kadınların da bulunduğu eylemde iki pazarcı gözaltına alındı. Mahkeme kararıyla kapatılan İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Özkanlar Pazaryeri’nde pazar kuramayan pazarcı esnafı, kendilerine başka bir alanda yer tahsis edilmesi için her hafta olduğu gibi bu hafta da İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapmak istedi. Emniyet güçlerinin, eylemin belediye önünde yapılmayacağını söylemesi üzerine pazarcılar ellerinde bayrak ve dövizlerle sloganlar eşliğinde İzmir Başbakanlık Ofisi önüne yürüyüşe geçti. Emniyet ekipleri, açıklamalarını burada yapmak isteyen gruba İzmir Su ve Kanalizasyon idaresi (İZSU) binası önünde açıklama yapmalarını söylenince esnaf kabul etmedi. Polisin müdahale ettiği ve biber gazı sıktığı eylemde iki pazarcı gözaltına alındı. Pazarcılar gözaltına alınan pazarcıların bırakılmaması halinde eylemlerini sürdüreceklerini belirtirken, bir süre de oturma eylemi yaptı. Pazarcılar adına konuşan esnaf Faysal Acar, "Pazaryeri sorunumuz çözülmemesi halinde seçimlere kadar eylemlerimizi sürdüreceğiz” dedi.
“Ekmeğe uzanan eller kırılsın”, “Verilen sözler hani nerede”, “Özkanlar bizimdir, bizim kalacak” sloganları atan pazarcılar, daha sonra alandan ayrıldı.
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