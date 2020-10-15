Eylem yapan mahalleli yolu kapattı

--YOLDA BEKEYENARAÇLAR VE ÖĞRENCİLER

--JANDARMANIN OLAY YERİNE GELEMSİ VE YOLUN AÇILMASI

--MAHALLE SAKİNİN AÇIKLAMASI



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- - Gaziantep’te yollarının yapılmadığını söyleyen mahalleli, eylem yaparak yolu trafiğe kapattı. Mahallelinin eylemi jandarma ekipleri gelince sona ererken, yol yeniden trafiğe açıldıŞahinbey ilçesine bağlı Sarıt Kırsal Mahallesi sakinleri, iddialarına göre 2 yıldır yapılmayan mahalle yolları için sabahın erken saatlerinde yol kapatma eylemi düzenledi.

Mahallenin giriş ve çıkışlarını araçlarla kapatan mahalle sakinleri ne toplu taşımaya ne de öğrencilere izin verdi. Yolun kapatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri kısa süre sonra eylemin yapıldığı yere geldi.Jandarmanın uyarısı yolu açtırdıJandarma komutanı, yapılan eylemin suç olduğunu söyleyerek yolu kapatan araçların plakalarının alınmasını emretti. Bunun üzerine köylüler eylemi sonlandırarak trafiğe kapattıkları yolu açtı.Eylemleri kısa süren mahalle sakinlerinden Seyfi Özel, amaçlarının devlete asi gelmek değil sorunlarını dile getirmek olduğunu söyledi.



Özel, “Yol kenarında ekinlerimiz var. Bu yıl yol kenarındaki ekinlerden verim alamadık, araçlar geçince toz kaplıyor. Biran önce sorunumuza çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.





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