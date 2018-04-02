Eylem hazırlığındaki teröristler adliyeye sevk edildi

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( İZMİR ) İZMİR



- İzmir'de terör örgütü Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist'e (TKEP/L) yönelik operasyonda gözaltına alınan eylem hazırlığındaki 2 kişi adliyeye sevk edildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 21 Mart'ta düzenlediği operasyonda terör örgütü TKEP/L'nin hücre evi olduğu belirlenen adreste, terör örgütü TKEP/L üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan İbrahim A. ile E.Ö.'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Hücre evinde yapılan aramalarda, kitapların içi kesilerek saklanmış silahlar, çok sayıda mermi, bomba yapımında kullanılabileceği değerlendirilen elektrik kabloları, 250 gram kimyasal toz madde, bir miktar asit, 500 gram barut, fünye, boru tipi düzenek ve elektrikli anahtar düzeneği ele geçirilmişti. İfadelerinde susma hakkını kullandıkları öğrenilen şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

