Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Evvden çıkmayan yaşlı vatandaşların alışverişini belediye ekipleri yapıyor - KOCAELİ

Evvden çıkmayan yaşlı vatandaşların alışverişini belediye ekipleri yapıyor - KOCAELİ

- Ekiplerin alışveriş yapıp yaşlı vatandaşlara teslim etmesi - Market alışverişi yapılan Handan Kırbaş'ın konuşması Kocaeli 'de evden çıkmayan yaşlı vatandaşların alışverişini belediye ekipleri yapıyorKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyan yaşlı vatandaşların alışverişi belediye ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kimsesi bulunmayan ve koronavirüs nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşlara Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Geniş Ailem" projesi kapsamında yardım elini uzatılıyor."153" Çağrı Merkezini arayan yaşlı vatandaşlar, dışarıya çıkamadıklarını belirterek Büyükşehir Belediyesinden yardım istiyor.Çağrının ardından adrese yönlendirilen ekip, alışveriş sırasında maske ve eldiven kullanıyor. - "Market alışverişi Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapıldı"Bu kapsamda çağrı merkezini arayarak yardım isteyen Handan Kırbaş'ın alışverişi ekiplerce gerçekleştirildi.
Çağrının ardından harekete geçen ekipler, İzmit ilçesi Yuvam Akarca Mahallesi'nde ikamet eden Kırbaş'ın evine gitti.İhtiyaç listesini ve alışveriş tutarındaki parayı alan ekipler, aldıkları malzemeleri adrese teslim etti.Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırbaş, yaşamlarının koronavirüs sebebiyle kısıntıya uğradığını belirterek, ilerleyen yaşları nedeniyle dışarı çıkamadıklarını kaydetti.
Büyükşehir Belediyesinin çağrı merkezini arayıp sıkıntılarını ilettiklerini aktaran Kırbaş, "Bize dönüş yapıp ekip gönderdiler. İhtiyacımız olan malzemelerin listesini ve parasını teslim ettik. Ardından bizim yerimize alışveriş yapıp evimize getirdiler. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Alışveriş Yazılı Açıklama Harekete Geç Ağrı Merkez Çağrı Merkezi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı