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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Evsiz yaşlı adam yardım bekliyor Haberi

Evsiz yaşlı adam yardım bekliyor Haberi

Sokakta kalan vatandaştan görüntü

Ali İl Yeşil Kart Yaşam Mücadelesi Gecekondu Yaşlı Adam 

-Sokakta kalan vatandaşın kaldığı evden görüntü
-Kimsesiz Dünyamalı Günebakan'ın konuşması
-Duyarlı vatandaş Zafer Kartaş'ın konuşması

( KARS -ÖZEL) KARS

- Kars’ta 20 yıl önce eşinden ve çocuklarından ayrılan 60 yaşındaki Dünyamalı Günebakan, kalacak evi olmadığı için sokaklarda yatıyor. Havaların soğumasıyla birlikte duyarlı vatandaşlar tarafından boş ve harabe vaziyette bulunan bir eve yerleştirilen Dünyamalı Günebakan, çoğu zaman aç ve susuz kalıyor. Kars merkez Sukapı Mahallesi’nde uzun yıllar ikamet eden ve ara işlerinde çalışan Dünyamalı Günebakan, aşırı geçimsizlikliden dolayı eşi ve çocuklarından ayrıldı. Uzun süre gecekondularda yaşam mücadelesi veren Dünyamalı Günebakan, hastalandıktan sonra çalışamaz oldu. Mahalle sakinleri ve duyarlı vatandaşlar yardımıyla ayakta duran Günebakan, Sukapı Mahallesi’nde bulunan gecekonduların yıkılmasıyla birlikte sokakta kaldı. Evliya Cami bahçesinde ağaç altında uyuyan Dünyamalı Günebakan, camiye gelen duyarlı vatandaş tarafından derme çatma bir eski bir binana yerleştirildi. Elektrikleri bulunmayan odada eski bir yatak üzerinde uyuyan ve dışarıda kalmaktan kurtulan 62 yaşındaki Dünyamalı Günebakan’ın tek isteği var kalan ömrünü sıcak bir yuvada geçirmek. “Beni vali ile görüştürmediler” Kendisinin durumunu anlatmak üzere valiliğe gittiğini ve kendisi vali ile görüştürmediklerini ileri süren Günebakan, “Ortalıkta kalmışım, işim yok, gücüm yok. Arkadaşlar yardım ediyor. Arkadaşlar getirdi beni buraya koydu. Valiliğe gittim vali ile beni görüştürmediler. Okur-yazarım yok. İşçi bulmaya da gidiyorum iş vermiyorlar. Yaşım 62 rahatsızım ben bir iş yapamıyorum” dedi.
“Ben çaresizim” Vatandaşların yardım ettiğini belirten Dünyamalı Günebakan, “Sokakta kalmıştım. Cami bahçelerinde bulunan banklarda uyuyordum. Beni arkadaş gördü, getirdi buraya, beni buraya koydu. Burası da onun değil. Yazığı geldi bana, sen burada hasta olacaksın dedi bana, kimse yok gel burada kal. Bende çıktım geldim. Şimdi de ben çaresizim” diye konuştu.
“Bu böyle kalırsa kışın bir yerde donar ölür” Sokakta kalan vatandaşı işyerinin üzerinde bulunan atıl durumdaki yere yerleştiren Zafer Kartaş, kendi imkanının olmadığını ancak vatandaşın dışarıda kalmaması için işyerinin üzerine yerleştirdiğini söyledi.

Zafer Kartaş, “Camiden çıktım ağacın altında birisini gördüm. Yaklaştım vatandaşı gördüm, soğuktu acıdım aldım getirdim. İmkanlarımız bu burada yatırdım. Açtı yemeği falan yoktu, yemek yedirdim. 3 gündür burada kalıyor. Ama burada da kış geliyor. Olmaz ki burada devletin el atıp, bu vatandaşa sahip çıkması gerekiyor. Bu böyle kalırsa kışın bir yerde donar. Ne olur ölür. Ben gördüğümde üzerinde mont dahi yoktu, bu gömlekle ağacın altında yatıyordu. İnsan olarak vicdanın rahatsız oldu. Getirdim imkanım bu, 3 gündür barınıyor. Sonuçta devletin sahip çıkması gerekiyor” şeklinde konuştu.
Uzun zamandan beri sokaklarda uyuyan Dünyamalı Günebakan’ın yeşil kartı bulunuyor. Günebakan, SYDV’den 150 lira maaş verildiğini sözlerine ekledi. Eski, camları kırık, tuvaleti banyosu bulunmayan ve elektrikleri olmayan bir odada kalan Günebakan, yetkililerden yardım bekliyor.
Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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