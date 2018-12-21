Evsiz dostu imam - İSTANBUL İzle

- Beyoğlu'daki Selimiye Hatun Camisi imamı Osman Görkem ile röportajEvsiz dostu imam - Beyoğlu'daki Selimiye Hatun Camisi'nin imamı, evsizlerin ihtiyaçlarını karşılayıp dertlerine çözüm buluyor - Selimiye Hatun Camisi İmamı Osman Görkem: - "Buraya gelen dini, dili, ırkı kim olursa olsun banyo, tıraş, elbise, çay, çorba, yemek imkanı sağlıyorum" - "Bu işi yaparken seveceksiniz. Sevmezseniz o adamların bırakmış olduğu saçı, tüyü, çamaşırları alıp çöpe atamazsınız, banyosunu yaptıramazsınız. Ben yıkarım, fark etmez çünkü seviyorum"İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Beyoğlu'daki Selimiye Hatun Camisi imamı Osman Görkem, sokakta yaşayan evsizlerin ihtiyaçlarını karşılayıp dertlerini paylaşarak onlardan yardım elini esirgemiyor.16 yıldır Beyoğlu'nda imamlık yapan 51 yaşındaki Görkem, sokakta yaşayan insanların yoldaşı olarak evsizlerin dertlerini kendi derdi olarak kabul ederek onlara görev yaptığı caminin kapısını açtı.İhtiyaç sahiplerinin kullanması için caminin alt katına banyo yaptıran Görkem, bununla da yetinmeyerek her cumartesi sabahı cami önünde, çorba, çay, simit, kek ikramında bulunuyor.Evsizlere hayırseverlerin getirdiği giyecekleri de dağıtan Osman Görkem, saç ve sakalı uzayan evsizleri kendisi tıraş ederek berberlik de yapıyor.Bazı evsizlere iş bularak ilk maaşlarıyla da bir eve yerleştirip sokaktan kurtaran Görkem, küs olanları ailesiyle barıştırıp, uzakta olanları otobüse bindirip ailelerine kavuşturuyor.AA muhabirine fakir insanlara her zaman ilgilendiğini, Taksim civarında sokakta kalan insanların sıkıntılarını da kendisine dert edindiğini aktararak, şöyle devam etti:"Evsizlerin bazılarını berbat halde görünce onlara yardımcı olma ihtiyacı hissediyorum. Cami altına yıkanmaları için yer kurarak termosifon koydum ve yıkanmaya başladılar. Yerimiz dardı ama daha sonra kullanışlı hale getirdik. Termosifon yetişmeyince kombi koydurdum. 7/24 sıcak suyumuz sürekli akıyor. İlk zamanlarda günde 6 - 7 kişi banyo yapıyordu. Hafta sonu bu sayı 20 - 25 oldu. Şu an ortalama sayımız 40'ı buluyor. Banyonun temizliğini, organizasyonunu her şeyini ben hazırlıyorum.''Görkem, cumartesi günlerini evsizlere ayırdığını, onlar için cuma ikindiden sonra hazırlık yapmaya başladığını anlatarak, şöyle devam etti:''Cumartesi sabahı çorba, çay, simit, poğaça ikramında bulunuyoruz. Bize gelen elbiseleri onlara dağıtıyoruz. İnsanlar kullanmadığı elbiseleri bize getiriyor. Biz evsizlere kıyafetleri dağıtıyoruz. Cuma her şeyi hazırlar sabahına hepsini dağıtırız. Onları ben elektrikli makineyle tıraş ederek berberliği öğrendim. Şu ana kadar 500 - 600 kişiyi tıraş ettim. Sokakta kalanları tıraş etmemden mutlu oluyorlar. Buraya gelen dini, dili, ırkı kim olursa olsun banyo, tıraş, elbise, cumartesi günleri çay, çorba, yemek imkanı sağlıyorum. Çalışmak isteyene iş bulmaya çalışıyoruz. Kendi gayretiyle iş bulanı da ilk maaşını alıp bir pansiyon ya da bir ev tutana kadar camide barındırıyorum. Bir senede 25 kişiye iş bulduk. Bunların 15 - 16 tanesi şu anda çalışıyor ayakları üstünde duruyorlar. 13 - 14 kişiyi ailesiyle barıştırdık, yuvalarındalar.'' - ''Bir kişiyi kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir''Sokakta yaşan insanların camiyi benimseyip alıştığını dile getiren Görkem, bunun kendisini mutlu ettiğini ifade etti. Görkem, evsizlere her hafta "düştükleri yerden nasıl kalkmaları" konusunda nasihatte bulunduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:''Dağıtımdan önce 5 - 10 dakika konuşma yaparım. Bu insanların en büyük noksanlığı ilgi ve sevgi. İlgi ve sevgiye çok muhtaçlar. Çoğu tıraş olmak istemez, çekinir. Sebebi ise saçları berbat belki kafasında bit var, utanıyor, çekiniyor ama ben hiç onlara bakmadan sarılım, yaklaşırım, onu tıraş ederim. Bu işi yaparken seveceksiniz. Sevmezseniz başaramazsınız. Sevmezseniz o adamların bırakmış olduğu saçı, tüyü, çamaşırları alıp çöpe atamazsınız, banyosunu yaptıramazsınız. Ben yıkarım, fark etmez, çünkü seviyorum. Bir kişiyi kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Biz yapmazsak kim yapacak?'' - ''İnsanlara ön yargılı bakılmasın''Bir insanın sokakta kalıp ölmesinin bütün insanların günahı olduğunu dile getiren Görkem, ''İnsanlar sokakta kalan insanlara yardım ederse sokakta yaşayan insan kalmaz. Biz görevimizi yapalım. Sokakta kalan insanlara halkımız ön yargılarla bakmasınlar.'' dedi. Yaptığı hiçbir işte maliyeti düşünmediğini belirten Görkem, sözlerini, ''Kimse vermezse cebimden karşılarım ama Rabbim bir yerden gönderiyor. Çok mecbur kalmadan parasal yardım almıyoruz, masrafları cemaatten karşılıyoruz.'' diye tamamladı.