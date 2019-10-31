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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Evlilik vaadiyle kandırdı önce kameralara sonra da polise yakalandı İzle

Evlilik vaadiyle kandırdı önce kameralara sonra da polise yakalandı İzle

Güvenlik kamera görüntüleri:

Akalan Kamera Harekete Geç Dolandırıcılık Düğün Hediyesi 

-şüpheli kadının kuyumcuda altında beğenmesi
-parmağına yüzük takması, detaylar

( GAZİANTEP )- Evlilik vaadiyle 2 kişiyi dolandıran kadının altın beğenmek için kuyumcu dükkanlarını gezmesi kamera görüntülerine yansıdı GAZİANTEP

- Gaziantep'te evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan bir kadının, kandırdığı kişilerle kuyumcuda altın beğenme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis kadını yakalayarak gözaltı aldı. Gaziantep'te özellikle yaşlı erkekleri evlenme vaadiyle dolandıran ve ismi açıklanmayan bir kadın, 10-24 Nisan 2019 tarihlerinde 2 farklı erkeği kandırdı. Kuyumcu dükkanlarını gezerek beğendiği altınları düğün hediyesi olarak alan kadın, ortalıktan kayboldu. Mağdurların polise gitmesinin ardından ekipler, güvenlik kameralarından kadının altın beğenme anının görüntülerinden eşgalini belirledi. Kadının kimliğini de tespit eden ekipler kısa sürede kadını yakayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadının işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. (SVY-SD-
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