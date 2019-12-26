Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Evlilik vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 25 gözaltı - GAZİANTEP

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 25 gözaltı - GAZİANTEP

- Evlilik vaadiyle dolandırıcılık operasyonu - Zanlıların adliyeye sevk edilmesi - Zanlılardan 82 yaşındaki E.L'nin adliye girişinde görüntü almaya çalışan basın mensuplarına bastonuyla vurmaya çalışması Gaziantep 'te evlilik vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 25 gözaltı - Mağdurların ifadesi doğrultusunda yaklaşık 3 ayda 270 kamera kaydı incelenerek yakalanan akraba şüphelilerin, 8 ilden gelen 13 kişiyi yaklaşık 400 bin lira dolandırdıkları öne sürüldüGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te 8 ilden gelen 13 kişiyi evlilik vaadiyle yaklaşık 400 bin lira dolandırdıkları iddia edilen 15'i kadın 25 zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Tokat, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Adıyaman, Balıkesir, Elazığ ve Hatay'dan gelen 13 kişinin, evlilik vaadiyle Gaziantep 'te bulunan bir aile tarafından dolandırıldığı şikayeti üzerine özel ekip kurdu.Mağdurların ifadesi doğrultusunda yaklaşık 3 ayda 270 kamera kaydı inceleyen ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların kimlik ve adreslerini belirledi.Kent merkezinde bulunan 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, akraba oldukları öğrenilen 15'i kadın 25 zanlıyı gözaltına aldı.Emniyete götürülen zanlıların, aracı vasıtasıyla il dışından evlilik için gelen 13 kişiye önce nişan yaptıkları ardından altın ve başlık parası aldığı belirlendi.Kod isim kullanan ve mağdurlardan yaklaşık 400 bin lira değerinde para ve altın aldıkları belirlenen 25 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edildi.Bu arada zanlılardan 82 yaşındaki E.L, adliye girişinde görüntü almaya çalışan basın mensuplarına hakaret etti ve bastonuyla vurmaya çalıştı.

Kamera Kaydı Karahisar Dolandırıcılık Basın Mensupları Dolandırıcılık Operasyonu 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...
Tarihe Damgasını Vuran DolandırıcılarTarihe Damgasını Vuran Dolandırıcılar
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı