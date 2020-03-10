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10 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Evlilik vaadiyle 8 bin TL dolandırıldı

Evlilik vaadiyle 8 bin TL dolandırıldı

düzmece nişan merasiminden video ve fotolar,

Polis Adli Kontrol Suç Örgütü Irak Trol 

-Örgütün adliyeye getirilmesi

( GAZİANTEP )- Düzmece bir nişan merasimi de yapan suç örgütü polis operasyonu ile çökertildi GAZİANTEP

- Gaziantep'te bir kişi evlilik vaadiyle 8 bin TL dolandırıldı. Düğün ihtiyaçları bahanesiyle şahsın 8 bin TL 'sini alan ve düzmece bir nişan merasimi düzenleyen suç örgütü polis operasyonu ile çökertildi. Gaziantep'te yaşayan M.Ç isimli şahıs, tanıdıkları ile ile S.A isimli şahısla evlenmek istedi. M.Ç, evlenmek amacıyla S.A ve beraberindeki 5 kişiye bir miktar para verdi. Gerçekleştirilen aile arasındaki düzmece bir nişan merasiminin de ardından bir miktar daha para veren M.Ç, toplamda 8 bin TL'yi alan S.A ve beraberindekilere bir daha ulaşamadı. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan M.Ç, polise haber vererek, yardım istedi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri, M.Ç'nin elindeki nikah merasimine ait fotoğraf ve videoları inceleyen ekipler, şahısların eşkal ve kimlik bilgilerini tespit etti. Polis, yaptığı operasyon ile Aksaray'dan geldikleri belirlenen 6 kişiyi düzenlenen operasyon ile gözaltına aldı. Gözaltına alınan S.A., F.B, M.Ş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
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