Evlerinin yıkılmasını baklava yiyerek izlediler Haberi

( İSTANBUL ) - Büyükçekmece'de 4 blok kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı - Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hız kesmeden devam ediyor İSTANBUL



- Kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğü Büyükçekmece’de 4 blok daha yıkıldı. Yıkılan bloklarda oturan 35 dairenin sahipleri yıkımı baklava yiyerek izlediler. Büyükçekmece'de Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında riskli yapıların yenilenme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Atatürk Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı’nda, kentsel dönüşüme tabii tutulan 4 Blok ve 35 bağımsız bölümden oluşan riskli binaların yıkımı başarıyla gerçekleşti. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.Hasan Akgün, iş makinesine çıkarak binaların yıkımının startını bizzat verdi. Belediye ekipleri tarafından yapılan yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Akgün vatandaşları, ilçede devam etmekte olan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgilendirdi. ‘‘Büyükçekmece’de deprem hazırlığımız her gün devam ediyor’’ Depremin kapıda olduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ‘‘Büyükçekmece'de depremin ağır hasar alabileceğini bildiğimiz blokları tek tek belirledik ve mal sahipleri ile görüştük. Kentsel dönüşüm projelerinin uygulanması bakımından bu şekilde yıkımlara devam ediyoruz. Yıkımlarımızı davul zurna ile gerçekleştiriyoruz, vatandaşımız da birlikteyiz burada da. Vatandaşlarımıza da elimizden gelen her türlü katkıyı sağlıyoruz. Yeter ki önümüzdeki günlerde olabilecek depremde, vatandaşımızın can kaybı olmasın. Olası deprem kapımızı çaldığı zaman, 7 buçuk büyüklüğündeki o deprem geldiğinde vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamak bizim asli görevimizdir. Çekmece olarak kentsel dönüşümde iyi bir noktaya geldik. Bundan sonra ilçemizde çıksa çıksa 100- 150 tane bina çıkar. Onlar da gittikten sonra biz Büyükçekmece'de huzur içerisindeyiz ve her gün bu hazırlığımız devam ediyor. Dolayısıyla biz Büyükçekmece'de yıkıma devam ediyoruz çünkü deprem geliyor’’ diye konuştu.

‘‘Olası deprem yaşandığı zaman evlerimiz güvenli olacak’’ Evinin yıkıldığını duygulanarak izlediğini ifade eden Tenzile Yılmaz ise,“İnşallah daha güzel olacağı için mutluyuz, en azından olası deprem yaşandığı zaman evlerimiz güvenli olacak. Evimi yıkımını görmek tabi ki beni duygulandırıyor, yıkıma başlanan ev benim evim. O balkonda torunum oynuyordu ama daha güzel ve sağlam olacağı için mutluluk verici. 99 depreminde olanları gördükten sonra aynı şeyleri yeniden yaşamayalım diye başkanımıza ve mimarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Büyükçekmecemiz için çok daha güzel olacak inşallah’’ dedi.

''Büyükçekmecemiz daha güzel olacak'' Kentsel dönüşüm çalışmalarını sonuna kadar desteklediğini belirten Ali Silitalay ise ‘‘Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün o kadar güzel çalışmalar yapıyor ki çok memnunum. Özellikle buraya gelmesi bizim için çok güzel. Allah sağlık verirse inşallah Büyükçekmece’miz çok daha güzel olacak’’ ifadelerini kullandı. Öte yandan yıkılan bloklarda oturan 35 dairenin sahipleri yıkımı baklava yiyerek izlediler.