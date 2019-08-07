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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Evlerinin yanışını gözyaşı içinde izlediler

Evlerinin yanışını gözyaşı içinde izlediler

Alevlerden görüntü

Hastane Gözyaşı Şili Müstakil Ev Hayvan 

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Ağlayanlardan görüntü

( SİVAS )- Sivas’ta tek katlı müstakil ikamette çıkan yangında evleri yanan aile sakinleri bu anları göz yaşları içerisinde izledi SİVAS

- Sivas’ta tek katlı müstakil bir evde çıkan yangını aile sakinleri gözyaşları içerisinde izledi. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi, ev kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre yangın, Yeşilyurt Mahallesi 50. Sokak'ta 8 kişilik Gümüş ailesinin yaşadığı tek katlı müstakil evde çıktı. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun süren uğraşlar sonrası yangını kontrol altına aldı. Ahırda bulunan hayvanlar ise tahliye edildi. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken ahır bölümünde ise maddi hasar oluştu. Gümüş ailesi ise evlerinin yanışını gözyaşları içerisinde izledi. Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.
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