Evlerinin su basmasını çaresizce izliyorlar

( ESKİŞEHİR )- Eskişehir’de sulama kanalından sızan su mahalledeki birçok evin içini dolduruyor- Evini sürekli su basan vatandaş Faruk Orakçı;- "Evimizin yıkılmasını mı istiyorlar, benim cinnet geçirmemi mi bekliyorlar"- "Gece gündüz evimizin içinden su atıyoruz"- "Her yıl tadilat yapıyoruz, geçen sene bilgisayarım yandı" ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de Devlet Su İşlerine (DSİ) ait kanaldaki su seviyesinin yükselmesi bazı evlerin giriş katlarının su ile dolmasına neden oluyor. Vatandaşlar yetkililerin önlem almasını beklerken, evlerindeki suyu her gün temizlemek zorunda kalıyor. Ertuğrulgazi Mahallesi’nden geçen sulama kanalı mahalle sakinleri için eziyete döndü. Yaz aylarında su seviyesinin yükselmesiyle kanaldaki suyun bir bölümü topraktan sızarak evlerin giriş veya bodrum katlarına ulaşıyor. Giriş katta oturan mahalle sakinleri her yıl evlerini tadilat yaptırmak zorunda kalıyor. Şikayet üzerine Sulama Birliği tarafından kanalın bir bölümüne naylon serilse de sorunun çözümüne katkı yapmadı. Hemen hemen her gün evlerinden su boşaltan mahalle sakinleri konuyla ilgili yetkililerden çözüm bekliyor. "Evimizin yıkılmasını mı istiyorlar" Konuyla ilgili konuşan ve evinin giriş katına her gün su dolan Faruk Orakçı isimli vatandaş, sorunun yıllardır devam ettiğini belirtti.

Sulama Birliği’ne defalarca başvurduğunu belirten Orakçı, "Herhangi bir çözüm üretilmedi. Hep zararımı sineye çektim. Sulama Birliği’ne, muhtara, Tepebaşı Kaymakamlığı’na dikekçe verdim. Oraya buraya yazı yazmışlar yazının cevabını bana verdiler. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yazdım valiliğe intikal etmiş. Durumu görüyorlar. Video ve fotoğrafları gönderdim. Herkes bu sorunu gelip burada da gördü. Çözüm olarak naylon koydular. Benim bu durumumu önemsemiyorlar. Acaba ne yapmamı bekliyorlar, evimizin yıkılmasını mı istiyorlar, benim cinnet geçirmemi mi bekliyorlar. Aynı şekilde komşularımda da sorun var. Vidanjörle çektirdik" diye konuştu.

"Her yıl tadilat yapıyoruz" Evinden gece gündüz su attığını belirten Orakçı, konuşmasının devamında şunları söyledi; "Sulama Birliği sorunlu bölgeye beton atılması gerektiğini söylüyor. Bunun için de ödenek olmadığını söylüyor. Bizim devletimiz bu kadar aciz mi? Evimin çökmesini mi istiyorlar. Artık psikolojimiz bozuldu. Bu su yükseldiği zaman oluyor. Kışın olmuyor çünkü su çekiliyor. Bu Sulama Birliği’nin çiftçilere göndermiş olduğu su. Ağzına kadar dolu, yanakları deforme olmuş. Su oradan kendine yol bulmuş geliyor. Geçen sene bilgisayarım yandı yaptırdım. Parkelerimi değiştirmedim her sene kazıp tekrar yapıyorum. Bende var, karşı komşum da var, ileri de bir kıraathanede var. Kıraathanenin bodrumundan çıkıyor. Dalgıçla suyu çekiyorlar çözümü öyle bulmuşlar."