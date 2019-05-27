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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Evlerinin bahçesinde ölü olarak bulunan yaşlı çift beş gün önce ölmüş Haberi

Evlerinin bahçesinde ölü olarak bulunan yaşlı çift beş gün önce ölmüş Haberi

Arşiv Görüntüler

( KAYSERİ ) KAYSERİ

Polis Polis Ekipleri Yaşlı Çift 


- Kayseri'de evin bahçesinde cansız bedenleri bulunan yaşlı çiftin yaklaşık 5 gün önce öldüğü, erkek şahsın karısını av tüfeği ile öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi. Edinilen bilgiye göre 78 yaşındaki Mehmet K. ve eşi Zeynep K.'dan haber alamayan yakınları, yaşlı çiftin Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Sultan Sokak üzerinde bulunan ikametine gelerek yaşlı çifti evin bahçesinde yatar vaziyette buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden 112 ekipleri Mehmet ve Zeynep K. çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi ve polis ekiplerine haber verdi. Acı haberin duyulması üzerine yaşlı çiftin yakınları ve komşuları evin önünde beklerken, Olay Yeri İnceleme ekipleri çiftin ölü bulunduğu bahçede inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde yaklaşık 5 gün önce Mehmet K.'nın eşi Zeynep K.'yı av tüfeği ile öldürdüğü daha sonra kendine ateş ederek yaşamına son verdiği belirlendi. Yaşlı çiftin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirleneceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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