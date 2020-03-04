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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Evlerini uyuşturucu imalathanesine çeviren şahıslara operasyon: 2 gözaltı

Evlerini uyuşturucu imalathanesine çeviren şahıslara operasyon: 2 gözaltı

Polis ve jandarmanın operasyon anından detay ve genel görüntüler

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Hapis Cezası İmalathane Pompalı Tüfek 

-Operasyona ilişkin drone görüntüleri

( İZMİR - DRONE)- Evlerinde uyuşturucu yetiştiren şahıslar yakalandı: 2 gözaltı İZMİR

- İzmir’in Tire ilçesinde, evlerinde uyuşturucu madde yetiştirip satışa hazırladıkları tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Drone destekli operasyonda adreste yapılan aramalar sonucu 46 kök skunk ve bir miktar esrar ele geçirildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tire ilçesi Eskioba Mahallesi’nde bulunan bir ikametin müştemilatında uyuşturucu madde yetiştirilip satışa sunulduğu bilgisi üzerine ortak çalışa başlattı. Ekiplerin adrese yaptığı operasyonda; 46 kök skunk, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet kartuş, 36 adet 9 mm çapında fişek ve plastik bir kap içerisinde bir miktar esrar ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden F.Ö.’nün 32 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.
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