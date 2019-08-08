Evlerine dönmek isteyen İdliblilerin kalıcı ateşkes umudu - İDLİB Haberi
- İdlib 'in Han Şeyhun ilçesi ve yıkılmış evler - Han Şeyhun ilçesindeki evlerine bakmaya gelen Suriyeliler - Evlerin enkazından kullanılabilecek eşyalarını çıkartan ve toplayan Suriyeliler - Yerinden edilmiş sivillerden Ebu Abdullah ile röportaj - Yerinden edilmiş sivillerden Ali Hammud ile röportaj - Yerinden edilmiş sivillerden Ahmet Salim ile röportaj - Eşyalarını araçlarına yükleyen Suriyelilerin yola çıkması Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları nedeniyle yerinden edilen siviller, kalıcı ateşkes sağlanması ve evlerine dönebilme umudunu koruyor.Beşşar Esed rejiminin 1 - 2 Ağustos'ta düzenlenen Astana formatlı 13. toplantısı sırasında duyurduğu şartlı ateşkes, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yerinden edilmiş sivillerin evlerine dönebilme umudunu tazeledi.Kısa süre bölgeye hakim olan nispeten sükunet ortamından faydalanan birçok aile, evlerinin yolunu tuttu.Sivillerden Ebu Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evinin durumuna bakmak için Han Şeyhun ilçesine geldiğini söyledi.
Bir diğer sivil Ali Hammud da evlerinin durumuna bakmaya geldiğinde binanın bir kısmının yıkıldığını gördüğünü belirtti. Yerinden edilmiş Ahmet Salim de "Köyümüzden göç ettik. Şimdi evimizin haline bakmaya geldik. Evimiz yerle bir olmuş. Bazı gençlerin köyde kaldığını gördüm. Onlarla gurur duydum. Ateşkes olması halinde biz de döneceğiz. Dimdik burada kalacağız." değerlendirmesini yaptı.
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