Evlerinde ölü bulunan 2'si çocuk 4 kişi defnedildi (2) - ERZURUM
- Cenaze namazının kılınmasıERZURUM (AA) - Antalya'da evlerinde ölü bulunan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi cenaze aracıyla getirildikleri Erzurum 'da toprağa verildi. Antalya'nın Konyaaltı Siteler Mahallesi'ndeki bir rezidansta yakınlarınca haber alınamadıktan sonra dün evde cesetleri bulunan Selim (36), eşi Sultan (38), çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek (5), donanımlı cenaze nakil araçlarıyla Erzurum 'daki Yakutiye ilçesinin Kırkgöze Mahallesi mezarlığına getirildi. Cenazeler burada Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) ekipleri ile koruyucu elbise giyinen Büyükşehir Belediyesinden 2'si kadın 3 görevli tarafından cenaze araçlarında yıkandı.Selim Şimşek'in kardeşi Süleyman ve annesi Gülseher de koruyucu elbise giyindikten sonra cenazeleri gördü.Mezarlığa yakın bir yerde cenaze nakil aracına konulu halde ayrı ayrı namazları kılınan cenazeler, daha sonra mahalle mezarlığına cenaze nakil araçlarıyla getirildi. Cenazeler burada hazırlanan yaklaşık 3 metre derinliğindeki mezarlara defnedildi.Geniş güvenlik önlemi alan jandarma ve AFAD ekipleri, mezarlığa görevliler haricinde kimseyi bırakmadı.Cenaze namazına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Selim Şimşek ve eşi Sultan Şimşek'in aile ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım