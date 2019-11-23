Evlerinde çıkan yangında yaşlı çift yaşamını yitirdi - ANKARA Haberi
- Yanan ev ve mahalleden görünt - Mahalle sakinlerinin olay yerinde görüntüleri - Evin enkazından görüntü saü - Mahalle sakinleri ile röportaj - Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morgundan görüntüler Ankara 'da evlerinde çıkan yangında yaşlı çift yaşamını yitirdiANKARA (AA) - Ankara 'nın Çubuk ilçesinde, bir evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti.Kavaklı Mahallesi'nde Zekeriya (92) ile eşi Saniye Gündür'ün (91) yaşadığı tek katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine, bölgeye Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Çubuk Belediyesine ait iş makineleri sevk edildi.Ekiplerin güçlükle söndürdüğü yangında, yaşlı çift yaşamını yitirdi, ev kullanılamaz hale geldi.Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Zekeriya ve Saniye Gündür'ün cenazesi, ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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