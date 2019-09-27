Evlerinde bonzai ve esrar çıkan kız ile ağabeyi gözaltına alındı

-Adli tıpa yürümeleri

-Adli tıpa alınmaları

-Ele geçirilenlerin sergilenmesi



( ADANA )- Adana'da polisin bir evde yaptığı operasyonda 130 gram bonzai ve 4 gram esrar çıktı ADANA



- Adana'da polisin evlerine yaptığı baskın sırasında 130 gram bonzai ve 4 gram esrar çıkan kız ile ağabeyi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Dağlıoğlu Mahallesinde D. ailesinin yaşadığı evde uyuşturucu olduğu ve satışının yapıldığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi doğrultusunda polis eve baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda 130 gram bozai ile 4 gram esrar ele geçirildi. Esrar ve bonzaiyi sattığı öne sürülen Gülistan D. (28) ile ağabeyi Alişan D. (30) gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

