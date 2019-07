Evlerinde arasında kalan 40 yıllık sulama kanalı tehlike saçıyor

--Evlerine girmek isteyen mahallinin zor anları

( BURSA - ÖZEL)-40 yıllık olan su kanalında çatlaklar var ve her an çökebilir-Su kanalından geçerek apartmanlarına giriyorlar- Bursa'da 40 yıl önce yapılan sulama kanalının bulunduğu bölge imara açıldı, DSİ'nin tarım arazilerini sulama kanalı lüks apartmanların arasında kaldı- Mahalle sakinleri hiçbir güvenlik önlemi olmayan su kanalı yüzünden çocuklarının hayatından endişe ediyor BURSA



- Bursa’da DSİ tarafından tarım alanlarını sulamak amacıyla 40 yıl önce yapılan ve halen aktif olan su kanalı, bölgenin imara açılmasıyla apartmanların arasında kaldı. Evlerine su kanalının üzerinden geçerek girmek zorunda kalan mahalle sakinleri, hiç bir tedbir olmayan su kanalına çocuklarının düşerek boğulacağını belirterek tedbir alınmasını istiyor. Bursa’da Demirtaş Mahallesi’nde yaşayan insanlar için evlerine girmek ve çıkmak meşakkatli ve tehlikeli bir yolculuk haline dönüştü. Burada yaşayan insanlar, oturdukları apartmanlarının önünden geçen DSİ'ye ait 40 yıllık sulama kanalı ile mücadele etmek zorunda kalıyor. DSİ’ye ait ve ömrünü tamamlamış sulama kanalı, bir taraftan apartmanlarının girişine engel olurken diğer taraftan büyük tehlike arz ediyor. Ayrıca yoğun miktarda su sızdıran kanal yeni yapılan evlerin temelini çürütüp rutubet yapıyor. Kimi eğiliyor kimi köprüyü kullanıyor Demirtaj Barajı’ndan gelen suyu Bursa ovasına taşıyan sulama kanalı, oldukça eski ve ömrünü tamamlamak üzere. Yol boyu kilometrelerce uzayan kanalın bir bölümü atıl durumda. Bir bölümü ise yeni inşa edilen yerleşim yerlerine engel teşkil ediyor. Mahallede yaşayan vatandaşlar evlerine girebilmek için sulama kanalından geçmek zorunda kalıyor. Farklı yüksekliklerde olan kanal bazı apartmanların önünde yüksekte iken bazılarında zemin mesafesinde. Bu durum yerleşim yerinde ilginç görüntülere sebep oluyor. Bazı vatandaşlar evlerine girebilmek için eğilmek zorunda kalırken bazıları kendi inşa ettikleri güvenliksiz köprülerden geçiyor. Mahalleli isyan etti Trajikomik görüntülere sebep olan sulama kanalı için mahalle sakinleri eylem yaptı. Mahalleli biran önce kanalın kaldırılmasını talep ederken, acil durumlarda ambulansın bile giremeyeceğine ve çocuklar için tehlike oluşturduğuna dikkat çekiyor. Mahalle sakinlerinden Ayşe Bulat, karşıya geçmek için yapılan köprünün tehlike arz ettiğini belirterek, "DSİ’nin yaptığı sulama kanalı ve kaçakları, evlerimize girişlere engel oluyor. Ayrıca rutubet yapıyor. Evler sıfır ama birinci katta rutubet var. Su kanalının apartmana girişini engellediği için üzerine köprü yapıldı. Pazara giderken pazar arabasını bile çıkartamıyoruz." dedi.

Mahalle sakinlerinden Lokman Kurt, evlerinin değerinin yarı fiyatına bile satamadıklarından bahsederek, "Burada oturuyorum ve evimi satmak istediğimde gelen alıcılar eve, kanalın altından eğilerek girmek zorunda kaldıklarında almaktan vazgeçiyorlar. Ayrıca büyük tehlike oluşturuyor, bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.