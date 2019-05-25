Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Evlere dadanan suç makinesi kız kardeşler yakayı ele verdi

Evlere dadanan suç makinesi kız kardeşler yakayı ele verdi

-Şahısların binaya girip çıkmalarının güvenlik kamerası görüntüleri

Ziynet Eşyası Güvenlik Kamerası Kız Kardeş Hırsız Polis Ekipleri 

--Şahısların adliyeye sevk edilmesi
--Detay

( KOCAELİ )- Kız kardeşlerin evlere girme anı güvenlik kamerasına yansıdı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Derince ilçesinde gündüz vakti girdikleri evden 2 bin 500 TL para ve ziynet eşyası çalan 2 kız kardeş yakalanarak gözaltına alındı. Eve girme anları güvenlik kamerasına yansırken, kız kardeşler suç makinesi çıktı. Olay, 17 Mayıs tarihinde Kocaeli’nin denince ilçesi Çenedağ Mahallesi Engin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde b ulunan apartmana gelen 3 kadın evin giriş katında bulunan evin zilini çalıp, içeride kimse olmadığını anlayınca kapıyı kartla açarak içeri girdiler. Evde bulunan 2 bin 500 TL para ve yaklaşık bin TL değerindeki ziynet eşyalarını alan şahıslar, daha sonra olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Olay sonrasında evin soyulduğunu fark eden vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Evi soyan hırsızlardan 2'si kardeş çıktı İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan fiziki ve güvenlik kamerası incelemelerinde eve giren kadınlardan 2’sinin S.Ö. (26) ve G B. (29) olduğu tespit edildi. Şahısların yakalanması için başlatılan çalışmalar neticesinde S.Ö. ve G.B. isimli kız kardeşlerin Yalova’da olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler tarafından Yalova’da düzenlenen operasyonda S.Ö. ve G.B. yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahıslardan S.Ö.’nün hırsızlıktan 25, G.B.’nin ise hırsızlıktan 12 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra m Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Şahısların eve girme anı kamerada Olaya karıştığı tespit edilen 1 kişinin arama çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, kız kardeşlerin hırsızlık için geldikleri binaya girme anları güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda şahıslar binaya giriyor. Bir süre sonra tekrar girdikleri binadan çıkarak uzaklaşıyorlar.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı