Evlere dadanan kızlar çetesi kamerada Haberi

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( İSTANBUL ) -- Küçükçekmece’de 4 ayrı evden hırsızlık yapan kızlar yakalandı İSTANBUL



- Küçükçekmece’de 4 ayrı evden hırsızlık yapan kızlar çetesi yakalandı. Kızların binalara giriş anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Adli makamlara sevk edilen kızlar tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, 7 ve 20 Ekim arasında Küçükçekmece’de 4 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirilen şahısları tespit etti. Sedef Ç. (20) ve Ş.U isimli yaşı küçük şahıslar 21 Ekim günü Kanarya Mahallesi’de yakalandı. Kızların, sorgusunda Sedef Ç’nin 5 evden hırsılık , 1 adet mala zarar verme suçlarından, Ş.Ü isimli küçük şahsın ise 10 adet evden hırsızlık, 4 adet mala zarar verme, 3 adet konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından kayıtlarının olduğu tespit edildi. Kızlar çetesi kamerada 22 Ekim günü adli makamlara sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kızların evlere giriş anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. (ZA-



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