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01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Evlerden hırsızlık yapan kadınlar kamerada

Evlerden hırsızlık yapan kadınlar kamerada

güvenlik kamerası

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-kadınların adliyeye çıkartılması

( GAZİANTEP )- İkamet hırsızı kadınlar yakalandı GAZİANTEP

- Gaziantep’te evlerde hırsızlık yapan 3 kadın şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bir binaya girerek hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasına yakalanan 3 kadın şüpheli yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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