Evlerden hırsızlık yapan kadınlar kamerada

-kadınların adliyeye çıkartılması



( GAZİANTEP )- İkamet hırsızı kadınlar yakalandı GAZİANTEP



- Gaziantep’te evlerde hırsızlık yapan 3 kadın şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bir binaya girerek hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasına yakalanan 3 kadın şüpheli yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.



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