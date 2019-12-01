Evlerden hırsızlık yapan kadınlar kamerada

( GAZİANTEP )- İkamet hırsızı kadınlar yakalandı GAZİANTEP
- Gaziantep’te evlerde hırsızlık yapan 3 kadın şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bir binaya girerek hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasına yakalanan 3 kadın şüpheli yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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