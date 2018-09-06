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06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
Evler ve otellerin yakınında çıkan yangın korkuttu - MUĞLA

Evler ve otellerin yakınında çıkan yangın korkuttu - MUĞLA

- Yanan alandan görüntüler - İtfaiyenin olay yerine gelişi - Çalışmaları izleyen turist görüntüsü - Yangına bahçe hortumu ve kovayla müdahale - DetaylarEvler ve otellerin yakınında çıkan yangın korkuttu - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, yerleşim yerleri ile bazı otellerin bulunduğu bölge yakınındaki arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi, mahallelinin de desteğiyle söndürüldüMUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, yerleşim yerleri ile bazı otellerin yakınındaki arazide çıkan yangın, itfaiye ve mahallelinin desteğiyle söndürüldü.Gümbet Mahallesi Albay Kemal Topal Caddesi'ndeki boş alandan dumanların yükseldiğini fark edenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.Rüzgarın etkisiyle yayılma eğilimi gösteren alevlere, itfaiyenin yanı sıra mahalleli de bahçe hortumu ve su dolu kovalarla müdahale etti. Bölgedeki evleri ve bazı apart ve otelleri de tehdit eden yangın, mahalleliye ve tatilcilere bir süre panik yaşattı.Yangın söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri de bölgede hazır bekledi.Ekiplerce söndürülen yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

Polis Uttu Bahçe Hortumu Polis Ekipleri 

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