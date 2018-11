Evler çamur deryasına döndü...Felaketin bilançosu sabah ortaya çıktı Haberi

-selin tahribat yarattığı evler

-duvarların yıkılması

-röportajlar

-telef olan büyükbaş görüntüsü

-selde hayatını kaybeden vatandaşın cenaze töreninden görüntüler



Birçok ev kullanılmaz hale geldi



- Edirne’nin Havsa ilçesi bağlı Oğulpaşa köyünde derenin taşması sonucu sular altında kalan evlerdeki çamur temizlikleri devam ediyor. 300 haneli köyde yaklaşık 40 ev dere taşması sonucu büyük ölçüde hasar gördü. Ev sakinleri, taşkın sonrası suların çekilmesiyle çamur temizliğine devam ediyor. Dün Edirne Merkez’de ve Edirne'nin köylerinde evleri su bastı, arabalar sular altında kaldı. Felaketten etkilenen yerlerin başında gelen Havsa’ya bağlı Oğulpaşa Köyü’nde ise şiddetli yağışın ardından dere taştı. Dün suların yavaş yavaş çekilmesiyle beraber ‘korkunç tablo’ ortaya çıktı. Suların çekilmesiyle çok sayıda evin kullanılamaz hale geldiği, birçok büyükbaş ve küçükbaş hayvanın telef olduğu, araçların büyük hasar aldığı ortaya çıktı. “Korkunç filmlerdeki bir an gibiydi” Evi büyük hasar gören Nebahat Kuzu, “Biz gece uyurken 12 yaşındaki kızım geldi ve bizi uyandırdı. Kalktığımızda su dizlerimize kadar ulaşmıştı. 10 dakika içerisinde belimize kadar su oldu evimizin içi. Kapıdan dışarıya baktığımızda boyumuza kadar su olduğunu gördük, dışarı çıkmamız imkansızdı. Sonra bir odaya toplandık, mermerlerin üstüne çıktı. Telefon ettik ama kimse gelip bize sahip çıkmadı. Köyden kardeşim traktörle gelerek bizi camdan alarak kurtardı. Çok kötü bir şeydi. Korkunç filmlerde izlerdik, aynı o filmlerdeki gibi bir andı. O gürültü, o akıntı çok korkutucu bir şeydi. Yetkililer halimizi görüyorlar zaten, görünen köy kılavuz istemiyor. Yetkililer o can pazarı esnasında gelip bizi kurtaramadılar. Biz 3-4 saat bele kadar suyun içerisinde kaldık, neredeydiler? O soğukta bağırıyorduk, kurtarın bizi diye. Kimse sesimizi duymadı. Kendi imkanlarımızla evimizi şu anda temizlemeye çalışıyoruz. Şu anda evde bulunan her şey kullanılamaz hale geldi. Giyecek bir çift çorabımız dahi kalmadı. Ne yatacak yer var, ne yemek pişirilecek bir şey, hiçbir şeyimiz kalmadı” dedi.

“Maddi hasarımız çok yüksek” Tevfik Kuzu ise, “Sabah 5 gibi çocuğum uyandırdı bizi. 20 cm kadardı o anda suyun boyutu, yarım saat içerisinde 1 metreye kadar ulaştı. Bir odaya toplandık ve yardım bekledik. Sabah 8 gibi kurtarıldık. Maddi hasarımız çok yüksek. 300 haneye sahip köyümüzde yaklaşık 40 hane bu felaketten ciddi anlamda etkilendi” şeklinde konuştu.

“3 tane hayvanım telef oldu” Hayvanları telef olan köy halkından Ersin Yavuz da, “Tesadüfen uyandığımda çok ciddi miktarda suyla kaplandığını gördüm. Ardından kapılarımızın önünü kapatmaya çalıştık. Sonrasında başaramayınca çatıya çıktık ailemle birlikte. Hayvanlarım telef oldu. 2 tane hayvanımı kurtarabildim, 3 tanesi telef oldu” ifadelerini kullandı.