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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Evlenmeden canından bezdirdiler...Ağzında emzik, bir elinde merdane, diğerinde çalı süpürgesi

Evlenmeden canından bezdirdiler...Ağzında emzik, bir elinde merdane, diğerinde çalı süpürgesi

kılıçla tıraş

Gesi İşkenceler 

-emzik verilmesi
-kova ile su dökülmesi
-oynatılması

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da dünya evine girmeye hazırlanan genç, bekarlığa veda partisinde arkadaşları tarafından akıl almaz işkencelere maruz kaldı. Bursalı iş adamı Zeki Çalışkan'ın oğlu Emre Çalışkan evlilik yolunda ilk adımı attı. Bekarlığa veda partisinde damat tıraşı da olan Emre Çalışkan'a arkadaşları ve akrabaları unutulmayacak anlar yaşattı. Damat tıraşını kılıç ile olan Çalışkan'ın kafasına oklava ile vuruldu. Ağzına emzik verilen Çalışkan, bir kova su ile yıkandı. Sırılsıklam ıslanan damat daha sonra arkadaşlarıyla çiftetelli oynadı.
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