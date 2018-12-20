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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Evlenme vaadiyle arkadaş olduğu kadını dolandırdı

Evlenme vaadiyle arkadaş olduğu kadını dolandırdı

Emniyetin tabelasından görüntü

Yurt Dışı Alabalık Hırsız Dolandırıcılık Basın Mensupları 

-Emniyet binasından görüntü
-Ş.K. isimli şahsın emniyetten çıkarılması
-Arabaya bindirilmesi
-Şahsın adliyeye götürülmesi

( MERSİN ) - Mersin'de bir kişi, evlenme vaadiyle ile bir süre arkadaşlığı yaptığı kadını 7 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı - Adliyeye sevk edilen şüphelinin kendisini Cumhuriyet savcısı olarak tanıtarak bir kişiyi 9 bin 200 lira dolandırdığı, ayrıca bir telefoncu dükkanından da açıktan hırsızlık yaptığı öğrenildi MERSİN

- Mersin'de bir kişi, evlenme vadiyle ile bir süre arkadaşlığı yaptığı kadını 7 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Bugün emniyetteki ifadesi tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren bir kaportacıya giden Ş.K. isimli şahıs, kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtarak, kaportacı hakkında bulunan yurt dışına çıkma cezasını kaldırabileceğini söyledi.

Bunun için kaportacıdan 9 bin 200 dolar alan Ş.K., ortadan kayboldu. Evlenme vaadiyle dolandırıcılık iddiası Evlenme vaadiyle bir kadınla da arkadaş olan Ş.K., arkadaşlık yaptığı süre içinde kadından 6 bin 500 lira para aldı. Ayrıca kadının çantasında bulunan 500 lirayı da izinsiz alan şahıs, kadına parayı geri vermeyerek, kayıplara karıştı. Yine merkez Akdeniz ilçesinde bir telefoncuya giden Ş.K., bir telefona alıcı olarak talip olduğunu ve telefona bakmak istediğini söyledi.

Telefona baktığı sırada dükkanın kalabalık olmasını fırsat bilen şahıs, hiçbir bedel ödemeden bölgeden uzaklaştı. 3 olayın mağdurlarının şikayetleri üzerine çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, daha öncede işlem yaptıkları Ş.K. isimli şahsın bulunduğu adreslere operasyon düzenledi.
Yapılan çalışmalar sonucunda şahıs, Pirireis Mahallesi'nde yakalandı. Bugün emniyetteki ifadesinin ardından Ş.K., adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı şahıs, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
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