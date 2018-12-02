Evlenme vaadiyle 22 bin TL dolandırıldı Haberi

-Önal'ın dolandırıcıların kaçtığı anı anlatması



( DENİZLİ -ÖZEL)- 53 yaşındaki adam evlenmek için Hatay’da tanıştığı şahıslar tarafından dolandırıldı- ‘Kardeşlerimle özel konuşamayacak mıyım?’ diyen kadın altın ve paralarla kaçtı DENİZLİ



- Denizli’de yaşayan Süleyman Önal (53) , Hatay’da aracılar sayesinde bulduğu kadın tarafından yaklaşık 22 bin TL dolandırıldığını iddia ederek jandarmaya başvurdu. Önal, kendisini dolandıran kadının, telefonla konuşma bahanesiyle evden uzaklaştığını, sonrasında kaçtığını iddia etti. Eşinden 2 buçuk yıl önce ayrılan ve Çivril’in Kızılcayer Mahallesi’nde yalnız yaşayan Süleyman Önal, daha önce Çivril’de birçok kişinin evlenmesine aracılık eden kişi ve Pınar Y., isimli kadın tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia etti. Köylerinde evlenmek için aracılık yapan bir şahısla Hatay’a giden ve Pınar Y. İsimli biriyle evlenme konusunda anlaşmaya vardıklarını ifade eden Önal, “Geçen hafta Cuma gün daha önce Çivril’de birçok kişiye evlenmek için tanıştıran bir kişiyle otobüsle Antakya’ya gittik. Orada bir pansiyona yerleştik sonra evleneceğim ve isminin Pınar olduğunu söyleyen kızın yanına gittik, tanıştık. Bana 35 yaşında olduğunu söyledi.



Ben de aramızda biraz yaş farkı olduğunu söyledim, bana ‘Önemli değil mutlu olalım’ yeter dedi.

Sonra Ökkeş isimli bir adamla eşi olduğunu iddia eden Perihan diye bir bayan geldi. Oturduk konuştuk evlenmeye karar verince orada bir kuyumcuya gidip 3 bin 600 lira tutarında yüzük ve küpe aldık” dedi.

“Telefonla konuşacağım diye uzaklaştı, sonra arabaya binip kaçtı” Sonrasında kendisinden süt parası adı altında para talep ettiklerini aktaran Önal, “İlk gün süt parasının 500 lirasının verdim, ertesi gün kalanı 6 bin 500 lirayı da tanıdıkları bir taksiciye verdim. Sonrasında otogara gidip otobüse bindik ve Kızılcayer’e geldik. Sonra ilçe merkezine giderek kuyumcudan 7 bin liralık bilezik aldım. Eve döndüğümde Pınar bana hasta olduğunu söyledi, hastaneye götürürdük getirdik. Evin bahçesinde fotoğraf falan çekiyordu, sonrasında kardeşlerimle ‘özel konuşamayacak mıyım?’ diyerek benden uzaklaştı, konuşarak bahçenin dışına doğru çıktı o sırada sokağın başına gelen arabaya binerek kaçtı gitti” dedi.

Evleneceğim diye 2-3 saat yanımda durdu Araca bindikten sonra hızla köyden uzaklaşan Pınar Y.’yi telefonla defalarca aramasına rağmen ulaşamadığını belirten Önal, evliliğe aracılık yapan kişiye de ulaşamayınca Çivril İlçe Jandarma komutanlığına giderek suç duyurusunda bulundu. 2 gün içinde aldığı ziynetler ve ödediği süt parası ile birlikte yaklaşık 22 bin lira harcayan Önal, kendisini dolandıranların şebeke olduğunu iddia ederek “Bunlar 6-7 kişilik çete. Aracısı, taksicisi, abisiyim diyen de ablasıyım diyende şebeke. İnsanları hassas oldukları yerlerden yakalayıp kandırıyorlar. Benim canım yandı başkasının canı yanmasın. Evleneceğim diyerek iki üç saat yanımda durdu beni dolandırdı gitti. Yetkililer bir an önce bunları bulsun” dedi.



