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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
'Evleniyoruz, mutluyuz' yazılı otomobil ile gelip cep telefonu çaldılar

'Evleniyoruz, mutluyuz' yazılı otomobil ile gelip cep telefonu çaldılar

Kızıl'ın telefonda konuşması

Akalan Güvenlik Kamerası Gelin Arabası Cep Telefonu Banka Kartı 

-Kartı göstermesi
-Kartan genel ve detay
-Kızıl'dan genel ve detay
-Kızıl ile röp
-Gelin arabasının güvenlik kamerası görüntüsü
-Zanlının arabadan inip gelmesi
-Zanlının arabaya binip gitmesi

( ADANA ) "Evleniyoruz, mutluyuz" yazılı otomobil ile gelip cep telefonu çaldılar- Adana'da gelin arabasıyla bir cep telefonu satan iş yerine gelen şahıslar banka kartı bırakıp 2 cep telefonu alarak kayıplara karıştı- Abdulvahap Kızıl:- "Evleniyoruz mutluyuz dediler 2 cep telefonu alıp kaçtılar" ADANA

- Adana'da gelin arabasıyla bir cep telefonu satan iş yerine gelen şahıslar banka kartı bırakıp 2 cep telefonu alarak kayıplara karıştı. Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan İlçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir cep telefonu mağazasında meydana geldi. Aldulvahap Kızıl'ın (36) işlettiği mağazanın önünde, plakaları 'Evleniyoruz' ve 'Mutluyuz' yazıları ile kapatılan ve gelin arabası gibi süslenen otomobil durdu. Araçtan inen 50 yaşlarındaki kimliği belirsiz bir kişi işyerine gelerek, "Eşimin cep telefonu suya düştü, düğünümüz var yola gideceğiz. Yeni bir telefon almamız gerek" dedi.
Bin 500 lira değerinde bir telefon beğenen şüpheli, Kızıl'a banka kartı vererek parayı buradan çekmesini istedi. Kızıl da yanında çalışan personele kartı verip, parayı yan komşusunun post cihazından çekmesi için gönderdi. Bu sırada şüpheli, aldığı cep telefonunu otomobilde bulunan kadına verdi. Tekrar iş yerine gelen şüpheli, bu kez bir telefon daha almak isteğini belirtti.
Beğendiği diğer telefonu da alan şüpheli, tekrar otomobile döndü. Kızıl'ın dalgınlığından faydalanan şüpheli olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra iş yerine dönen Kızıl'ın personeli, kartın şifresinin yanlış olduğunu söyledi.

Olayın ardından güvenlik kamerası görüntüleriyle bulan Kızıl polise gidip şikayetçi olmadı. 2 ay önce iş yerini devraldığı ve borcu olduğunu belirten Kızıl, "İş yerime geldiler. otomobilin plakaları 'Evleniyoruz' ve 'Mutluyuz' yazılarıyla kapalıydı. 'Evleniyoruz mutluyuz' dediler, beni soydular. Geriye elimde banka kartı kaldı" dedi.
Olayın medyada yer almasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri telefon mağazasına gelerek, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. (FKE-
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