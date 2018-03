Evlenen polis memurları nikaha tomayla geldi

-Polis eskortu eşiliğinde tören alanına gelişi

( ANTALYA ) -- 2 kez ölümden döndü, kendisini vuran polis memuruyla dünya evine girdi- Evlenen polis memurları, gelin arabası gibi süslenen tomayla nikah törenine geldi- Polis memuru çift:- “Daha önceden hep TOMA ile göreve gidiyorduk, bu sefer evlenmeye gidiyoruz”- Nikahı kıyan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel:- “İlk defa tomayla gelen gelin ve damadın nikahını kıyıyorum”- İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya:- “Tomalar Nevruz’da müdahale için değil, düğün için taşıyıcılık yaptı” ANTALYA



- Antalya'da 10 ay önce aynı şubede görev yaptığı polis memuru nişanlısı Taha Yasin Gül tarafından yanlışlıkla silahla yüzünden vurulan ve 5 ay sonrası trafik kazası geçirip son anda hayata döndürülen polis memuru Ceren Ekinci, nişanlısıyla Gül ile dünya evine girdi. Her iki polis memuru, Çevik Kuvvet Hizmet Binası bahçesinde düzenlenen nikaha gelin arabası gibi süslenen toma ile geldi. Gençlerin nikah şahitliğini ise aralarında Antalya valisinin de bulunduğu 5 kişi yaptı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde bir yıldır beraber görev yapan, polis memuru Taha Yasin Gül ile Ceren Ekinci, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi. Tören öncesi, gelin arabası gibi süslenen tomaya binen Gül ile Ekinci, polis eskortu eşliğinde şube müdülüğü bahçesine geldi. Çift, ardından Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ndeki mesai arkadaşlarının kaldırdığı kalkanların arasından geçerek tören alanına girdi. Mutlulukları yüzlerinden okunan her iki polis memurunun nikahını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel kıyarken, nikah şahitliğini ise Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, İl Çevik Kuvvet Şube Müdürü Vatan Zafer Koçak ve Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Hakkı Arslan yaptı. Genç çifte, evlenme cüzdanını ise Vali Münir Karaloplu verdi. “Tomalar Nevruz’da müdahale için değil, düğün için taşıyıcılık yaptı” Nikah kıyımı öncesi bir konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, her iki polis memurunun bir yıl içerisinde başlarından çok sıkıntı geçtiğini, ancak bugün tüm olumsuzlukları bir kenara atılıp mutlulukla taçlandırıldığını ifade etti.

Geçlerin hikayelerinden bahseden Uzunkaya, “Yasin ve Ceren Yozgat’taki Polis okulundan 22 Mart 2017’de mezun oldular. Enteresandır ki 22 Mayıs’ta burada göreve başlıyor her ikisi de. Yine 22 Mayıs’ta Ceren talihsiz bir kaza geçiyor ve uzun süren bir tedaviden sonra göreve başlıyor. Göreve başladıktan 2 ay sonra 4 Ekim’de çok vahim bir trafik kazası geçiriyor. Hani derler ya öldürmeyen Allah öldürmez’ diye. O denli ölümcül bir kazadan kurtulan kızımız, bugün karşınızda alımlı çalımlı bir gelin olarak karşınıza çıkmış oldu. 21 Mart ‘ta genelde tomalar Nevruz Bayram’ı ile ilgili görev alırken, bugün farklı bir etkinliğe tanıklık yaptılar, taşıyıcılık yaptılar. Çevik kuvvetin kalkanları her zaman toplumsal olaylara müdahale değil, mutluluğu koruyucu zırh olarak kullanılabiliyormuş. Her iki yavrumuza ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.

“Toma ile gelen gelin ve damadın nikahını ilk kez kıyıyorum” Nikahı kıyan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de, “Bir çok nikah kıydım ama TOMA ile gelen gelin ve damadın olduğu bir nikah kıymamıştım. Bugünlere nasipmiş. Güzel düşünülmüş, güzel bir organizasyon” diyerek şaşkınlığını belirtirken, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise her iki gencin bir yıl içerisinde yaşadığı olumsuzlukların filmlere konu olacak cinsten olduğunu söyledi.



Karaloğlu, “Ama bugün bu gençler bir nikah masasında hayatın yeniden canlandığı anlamına gelen Nevruz günü yeni bir aile kurdular” diye konuştu.

“Bu sefer evlenmeye gidiyoruz” Çok mutlu olduklarını belirten Taha ile Ceren çifti ise, “Çok mutluyuz. Çok sürpriz yapmışlar hepsinden Allah razı olsun. Haberimiz yoktu sürprizden. Daha önceden hep TOMA ile göreve gidiyorduk, bu sefer evlenmeye gidiyoruz” diyerek mutluluklarını paylaştı. Konuşmaların ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu tarafından Gül çiftine evlenme cüzdanları verildi.

Tören, üzerinde Gül çiftinin resimlerinin olduğu pastanın kesiminin ardından takı merasimiyle devam etti. 2 kez ölümden dönmüştü Öte yandan Ceren Ekinci, Mayıs 2017 tarihinde kendisi gibi polis memuru olan nişanlısı Taha Yasin Gül tarafından kazayla yüzünden vurulması ve Ekim 2017’de de yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu yaralanmasıyla gündeme gelmişti. (SM-