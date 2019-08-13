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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Evlatlık olduğunu öğrenen şahıs üvey annesini öldürdükten sonra intihar etti

Evlatlık olduğunu öğrenen şahıs üvey annesini öldürdükten sonra intihar etti

- Olay yerinden görüntüler

Hastane Üvey Anne Olay Yeri İnceleme Evde Çalışma Polis Ekipleri 

-- Yakınlarının gözyaşları dökmesi
-- Cenazelerin evden çıkarılışı
-- Cenaze aracının ayrılışı
-- Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 33 yaşındaki, M.E.D., evlatlık olduğunu öğrenince üvey annesi İ.D.'yi (63) tabanca ile öldürdükten sonra intihar etti. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana gelen olayda kavga seslerini duyan vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, M.E.D. (33) ve İ.D.'yi (63) silahla başlarından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede iki şahsın da hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından M.E.D.'nin önce İ.D'yi öldürdüğü daha sonra intihar ettiği belirlendi. M.E.D. evlatlık olduğunu, annesi olarak bildiği İ.D.'nin ise aslında yengesi olduğunu öğrendikten sonra cinnet geçirdiği iddia edildi. "Ne olur ablamla ben de gideyim, son kez yanında olayım" Öte yandan acı haberi alan yakınları da olayın meydana geldiği eve akın etti. Bazı yakınları cenazelerin evden çıkarılışı sırasında sinir krizi geçirdi. M.E.D. ve İ.D.'nin cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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