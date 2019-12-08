Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki ailelerin bekleyişi 97'nci gününde Haberi

Evlat nöbetindeki ailelerin bekleyişi 97'nci gününde Haberi

Ailelerden görüntü

Güvenlik Güçleri Küçük Çocuk Oturma Eylemi Terör Örgütü Irak 

-Dağa kaçırılan çocukların fotoğraflarından görüntü
-Süheyla Demir röportaj
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR )-Kızı dağa kaçırılan anne:"Onlar dava diyorlar ama öyle bir dava yoktur. Türk-Kürt kardeştir" DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 97’nci gününde de devam ediyor. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 97'nci gününe girdi. Evlat nöbetindeki ailelerden Süheyla Demir, 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Hayal'e kavuşma ümidini taşıdığını söyledi.

Demir, "97 gündür burada bekliyoruz, beklemeye de devam edeceğiz. Biz buraya oturduğumuzda çocuklarımızı alacağız dedik ve alıp gideceğiz. Artık bize bir çözüm bulsunlar istiyoruz, artık havalar soğudu, yanımda küçük çocuk olduğu için zorlanıyorum. Ama ben yine de çocuğumu almadan gitmiyorum. Anneler ve babalar Türkiye’nin dört bir yanına sesleniyorum, artık bize destek versinler. Anneleri buraya davet ediyorum, onlarda çocukları için mücadele versin, bizim sayımız ne kadar çoğalırsa o kadar sesimiz duyulur. Biz günlerdir buradayız, bize bir şey olmadı, bize hiç kimse bir şey yapamaz. Siz korktukça onlar güçleniyor, çocuklarınızı onların eline bırakmayın, gelin burada mücadele edelim, o zalimlerin sinsi yılanlarda çocuklarımızı alalım. Kızım annen kardeşinle günlerdir burada seni bekliyor, beni eğer görüyorsan dön gel kızım, güvenlik güçlerine teslim ol gittiğin yol yol değil, yıllarca kalsan boştur. Onlar dava diyor ama öyle bir dava yoktur, güvenlik güçlerimize teslim ol devlet sana hiçbir şey yapmayacak. Gelirsin burada hayatına kaldığın yerden devam edersin, ben senin annen olarak arkandayım, seni burada bekliyorum" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı