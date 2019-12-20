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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'lilerin arka kapı açmasına tepki...'Yeni bir kapı açmışlar, kim bilir burada kaç çocuğun kanına girmişler'

Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'lilerin arka kapı açmasına tepki...'Yeni bir kapı açmışlar, kim bilir burada kaç çocuğun kanına girmişler'

HDP'lilerin açtığı yeni kapıdan detay görüntüler

Polis Memuru Oturma Eylemi Memur Terör Örgütü Kışla 

-Şehmus Kaya'nın konuşması
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'lilerin arka kapı açmasına tepki..."Yeni bir kapı açmışlar, kim bilir burada kaç çocuğun kanına girmişler" DİYARBAKIR

- HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda partililer, binanın arka kapısını kullanıma açıp tabela astı. HDP'liler, giriş çıkışları buradan sağlarken, 109 gündür burada evlat nöbeti tutan aileler, duruma tepki gösterdi. Evlat nöbetindeki babalardan Şehmus Kaya, "Yeni bir kapı açmışlar, kim bilir burada kaç çocuğun kanına girmişler" dedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 60 ailenin oturma eylemi devam ediyor. 109 günden bu yana devam eden eylemde HDP'li yöneticiler, il binası önünde çadır kuran aileleri görmezden gelmek için parti binasının arkasındaki kapıyı kullanıma açıp tabela astı. HDP'liler parti binasına giriş çıkışları buradan sağlamasına evlat nöbetindeki aileler tepki gösterdi. Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya, HDP’lilere tepki göstererek ailelere ve devletin ilgili kurumlarına çağrıda bulundu. "Burada demokrasi yok, burada alçaklık var" HDP'nin arka tarafında yeni bir kapı açıldığını belirten Kaya, "Gördüğünüz gibi burada yeni bir kapı açmışlar. Utanmadan sıkılmadan çocukları, asker ve polisleri kaçırıyorlar. Utanmadan sıkılmadan bir de kapının üzerindeki tabelada Hakların Demokrasi Partisi yazmışlar. Ne halkların demokratiği, burada demokratik yok burada alçaklık var, şerefsizlik var başka bir şeyde yok. Bu kapıyı buradan açtılar, buradan maksat çocukları kaçırmak için açmışlar" diye konuştu.
"Gelin bunların kirli yüzünü görün" Oğlunun 2015 yılında polis memuruyken kaçırıldığını hatırlatan Kaya, "5 yıldır ben ve oğlumdan haber almıyorum. Diğer ailelere de sesleniyorum. Gelin bunların kirli yüzünü görün, gelin bakın çocuklarınızı dağa kaçırıyorlar. 12 yaşındaki 14 yaşındaki çocukları dağa kaçırıyorlar. Gelin bunların kirli yüzünü görün. Utanmazlar yeni bir kapı açmış ve kim bilir burada ne kadar insanın kanına girmişler, kaç çocuğun kanına girmişler, utanmalılar. Mecliste bazı vekiller konuşup duruyor, gelin bunların kirli yüzünü görün. Eskileri deşifre olduğu için şimdi yenileri atamak istiyorlar. Ben buradan devletime sesleniyorum, artık bunların kirli yüzünü görsünler ve bunlara maaş vermesinler. Bu aldıkları maaşla bizlere zulüm yapıyorlar" şeklinde konuştu.

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