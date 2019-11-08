Evlat nöbeti tutan aileler Hz. Süleyman Camii’nde çocukları için dua etti

-Necibe Çiftçi konuşması

-Süheyla Demir konuşması

-Ayşegül Biçer konuşması

-Salih Gökçe konuşması

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR )- Çocuklarına kavuşma ümidi ile dua eden aileler, çocuklarının kaçırılmasına sebep olanlara da beddua ettiler DİYARBAKIR



- Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile Diyarbakır’da HDP il başkanlık binası önünde 3 Eylül’de evlat nöbeti için oturma eylemi başlatan aileler, Mevlid Kandili münasebeti ile Sur İlçesi’nde bulunan Tarihi Hz. Süleyman Cami’deki sahabeler türbesini ziyaret ederek dua ettiler. Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile Diyarbakır’da HDP il başkanlık binası önünde 3 Eylül’de evlat nöbeti için oturma eylemi başlatan aileler 67’ıncı günde Mevlid Kandili münasebeti ile Sur İlçesi’nde bulunan Tarihi Hz. Süleyman Cami’deki sahabeler türbesini ziyaret ettiler. Ziyarette aileler, ellerini semaya kaldırarak kaçırılan çocuklarının geri getirilmesi için dua ederken, çocuklarının kaçırılmasında aracı olan kişi yada kişilere de beddua ettiler. “Allah bizim çocukları geri göndermeyi nasip etsin” Eylem ’in 67’nci gününde HDP Diyarbakır il başkanlık binası önüne 5 yıl önce, 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Rojat (21) için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen 8 çocuk annesi Necibe Çiftçi, Hakkari Şemdinli’de gelerek nöbete katıldığını ifade ederek, “Bugünde Hz. Süleyman ve sahabeler türbelerinde çocukları dağa kaçırılan bütün annelerin çocuklarının hepsi için dua ettim Allah’a ve Allah bizim çocukları geri göndermeyi nasip etsin” dedi.

19 Mayıs 2014’te lise 3’üncü sınıfta okurken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Hayal için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan anne Süheyla Demir, 1 buçuk yaşındaki kızı Asmin Nisa ile birlikte Hz. Süleyman Cami’deki sahabeler türbesinde dua etti. “İslam aleminin kandilini kutuluyoruz, onlar da dualarını eksik etmesinler” Kucağında küçük Asmin Nisa ile birlikte dua eden ve açıklamada bulunan Anne Demir, “Biz bugün, Mevlüt Kandil’inin hürmetine Hz. Süleyman’ın türbesini ziyaret etmeye geldik ve dualar ettik. Buradan bütün Müslüman âleminin mübarek Mevlit Kandil’ini de kutluyorum ve onlardan bizden dualarını eksik etmesinler. Bizlerde buradan dua ediyoruz Allah’a, buradan bizleri bu hale koyanların hakkından Allah inşallah çıkar” şeklinde konuştu.

“Mücadelemize de devam edeceğiz” Tüm İslam âleminin mübarek mevlit kandilini kutlayan Ayşegül Biçer de, “Herkes biliyor ki bizlerin yüreği çok yanıyor.57 gündür HDP il binası önünde eylem gerçekleştiriyoruz. İstedik ki bu gecenin hürmetine buradan dualarımızı yapalım ve dualarımızın kabul olması dileği ile buraya geldik. Bizi gören, duyan ve izleyen herkesten de dua istiyoruz. Rabbim hepimizi evlatlarımıza kavuştursun. Hayırlı müjdeler göndersinler bizlere inşallah. Rabbim onları sağır etsin, gözlerini kör etsin ve evlatlarımızı bize göndersinler istiyoruz. Mücadelemize de devam edeceğiz” diye konuştu.

“Herkesin çocuğu sağ salim gelir içerisinde de benim” Tüm İslam âleminin mübarek mevlit kandilini kutlayan ve PKK tarafından kaçırılan 24 yaşındaki oğlu Ömer Gökçe’nin geri gelmesi için dua eden baba Salih Gökçe ise, gözyaşlarına hakim olamayarak şunları söyledi; “ Dilerim Rabbim ’den inşallah Allah’ın izniyle bütün ailelerin çocukları sağ selamet bir şekilde gelir ve içerisinde de benim çocuğum. Dilerim Rabbim ‘den Herkes ’in çocuğu sağ salim gelir inşallah, içerisinde de benim. Tüm anneler artık ağlamasın”



loading...