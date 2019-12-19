Evladının öldüğünü morgda öğrendi

-Aile yakınlarının anneyi teskin etmesi

-Anneden detay

-Babadan detay

-Cenaze aracının gelişi

-anneyi öğrencilerin teskin etmesi

-babanın ağlaması

-Cenazenin götürülüşü

-Morgdan detaylar

-Ölen gencin fotoğrafı



( ANTALYA )- Evinde ölü bulunan 20 yaşındaki üniversiteli gencin cenazesi, ailesi tarafından alındı- Oğlunun trafik kazası geçirip yaralandığı söylenen anne, morga geldiğinde acı gerçeği öğrendi- Gözyaşı döken anneyi, üniversiteli gencin okul arkadaşları teskin etti ANTALYA



- Antalya’da misafirliğe gittiği arkadaşının evinde ölü bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisinin cenazesi morgdan alındı. Oğlunun trafik kazası geçirerek yaralandığı söylenen anne, oğlunun öldüğünü morga getirildiğinde öğrendi. Edinilen bilgiye göre olay, sabah saat 05.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü ikinci öğretim 3'üncü sınıf öğrencisi C.K., dün gece arkadaşı E.E.'nin evine gitti. İddiaya göre iki arkadaş uyuşturucu madde kullandı. Sabah saatlerinde uyanan E.E., C.K.’nin hareket etmediğini fark etti. Arkadaşının uyanmaması üzerin E.E., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sağlık ekipleri, C.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. C.K.’nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, E.E., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Annesi gerçeği morgda öğrendi Gencin cenazesini teslim almak için Kocaeli’den gelen aile, Adli Tıp Kurumu Morgu önünde gözyaşı döktü. Aileden anne Nurcan K.ye oğlunun öldüğünü morgda söylendi. İlk etapta yakınları tarafından oğlunun trafik kazası geçirip yaralandığı söylenen anne, oğlunun öldüğünün öğrenince uzun süre gözyaşı döktü. Anne Nurcan K. ile baba Zeki K.’yi üniversiteli gencin okuldan arkadaşları teskin etti. Otopsi işlemleri tamamlanan C. K.’nın cansız bedeni, defnedilmek üzere Kocaeli’ye gönderildi.



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