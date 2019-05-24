Evladı gibi baktığı keçiyi yanında gezdiriyor - ORDU
- İnşaat işçisi İhsan Karadeniz'in keçiyi cadde ve sokaklarda gezdirmesi - Vatandaşların keçiye ilgi göstermesi - Karadeniz'in keçiyi biberonla beslemesi ve evin bahçesinde oynaması - Karadeniz'in keçiyi evde bakması - İhsan Karadeniz ile röportaj - Karadeniz'in çocuklarının keçiyle ilgilenmesiEvladı gibi baktığı keçiyi yanında gezdiriyor - Ordu 'da inşaat işçisi İhsan Karadeniz, şampuanla yıkadığı, biberonla beslediği ve evinde baktığı keçiyi cadde ve sokaklarda da beraberinde gezdiriyor - Karadeniz: - "Bir çocuk annesini nasıl ararsa o da benim yanımda kalmaya başladı. Biberonla besledik, yaprak aldık yedirdik. Şimdi nereye gidersem peşimden geliyor"ORDU (AA) - Ordu lu inşaat işçisi İhsan Karadeniz, kendisine hediye edilen keçiye adeta evladı gibi bakıyor.Altınordu ilçesinde ikamet eden iki çocuk babası Karadeniz, şu ana kadar evi ve bahçesinde birçok hayvan besledi.Yaklaşık iki ay önce bir tanıdığının hediye ettiği keçiyi sahiplenen Karadeniz, "Nazar" adı verilen keçinin bakımını evinde yapıyor.Karadeniz, şampuanla yıkadığı ve biberonla beslediği keçi ile evinin bahçesinde oynuyor.Sahibiyle gittiği her yere giden keçi, cadde ve sokaklarda vatandaşların ilgisiyle karşılaşıyor. Cadde ve sokakta keçi görmenin şaşkınlığını yaşayan vatandaşlar, "Nazar" ile fotoğraf çekiliyor.Hayvansever İhsan Karadeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, tavuk, papağan, balık gibi hayvanlar baktığını söyledi.
Köylerde çalıştığı sırada tanıdığı kişinin keçisinin üç yavru doğurduğunu anlatan Karadeniz, "Bir tanesini bana hediye etti. Ben de çocuklar sevsin diye getirdim. Getirdikten sonra onu evde yıkadık, temizledik. Çocuklar da ilk etapta korktular ama şimdi alışmaya başladılar ve güzel güzel oynuyorlar." dedi. Karadeniz, köylerde inşaatlarda çalıştığını ve gittiği her yere de keçiyi götürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:"Sürekli benim yanımda kalmaya başladı. Bir çocuk annesini nasıl ararsa o da benim yanımda kalmaya başladı. Biberonla besledik, yaprak aldık yedirdik. Şimdi nereye gidersem peşimden geliyor. Hatta kalabalık ortamda yürürken sürekli sesleniyor. Ben de ona sesleniyorum, birbirimizin sesini duyuyoruz, birbirimizi kaybetmiyoruz. Oturursam oturuyor."Cadde ve sokaklarda da birlikte gezdiklerini anlatan Karadeniz, insanların sokakta keçi görmeye alışkın olmadığını ve bu nedenle ilk etapta farklı hayvanlara da benzetebildiklerini kaydetti. - "Bahçe almayı planlıyorum"Karadeniz, keçisini kesinlikle satmayı ve kesmeyi düşünmediğini belirterek, şunları söyledi:"Artık evin bir parçası. Bir bahçe almayı planlıyorum. En azından çocuklar da doğayı, toprakla oynamayı öğrensin. Zaten yakın civarlarda tarla yapıyoruz. Köye gidemiyoruz. Çocuklar okuduğu için şehirde ne kadar yapabilirsek o kadar ama artık Nazar'ın da daha rahat olması için müstakil bir bahçede çadırımız da olsa gidip orada kalabiliriz. Orada yaşayabiliriz. Bahçeyi bulduktan sonra ev de yaparız, ona yer de yaparız."Bir oğlu, bir de kızı olduğunu ifade eden Karadeniz, "Keçiyi bırakacağım desem de oğlumla kızım akşam onu evde görmek istiyorlar. Seviyorlar ve ilgileniyorlar, sütünü veriyorlar. Evin artık bir bireyi. Mesela kızım köpeklerden korkuyor. Köpek ona bir şey yapacak diye yaklaştığında keçinin önünde durduğunu gördüm. O kadar çok seviyor. Biz de seviyoruz, o da bizi seviyor. Bizden ayrılmak istemiyor. Çocuğum gibi diyebilirim." diye konuştu.
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