Evkur Yeni Malatyaspor galibiyete odaklandı - MALATYA Haberi
- Antrenmandan detaylar - Sarı - siyahlı takımın orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın açıklaması - Takımın sol bek oyuncusu Aly Cıssokho'nun açıklamsıEvkur Yeni Malatya spor galibiyete odaklandı - Evkur Yeni Malatya sporlu Aytaç Kara:"Bizim için lig daha bitmedi. Önümüzde zorlu 6 hafta var. Kalan maçları istediğimiz şekilde değerlendirmemiz lazım" - Sol bek Cissokho:"Aytemiz Alanyaspor karşısında alacağımız 3 puan bizi çok rahatlatacak"MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatya sporlu futbolcular Aytaç Kara ve Aly Cissokho, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü sahalarında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacakları maçta galibiyet hedefliyor.Sarı - siyahlı takımın orta saha oyuncusu Aytaç Kara, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta deplasmanda 1 - 0 yenildikleri Medipol Başakşehir maçında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.
Medipol Başakşehir maçını unutarak bu hafta sahalarındaki Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandıklarını aktaran Aytaç, şunları kaydetti:"Ligde her takım her takımı yenebiliyor. Gençlerbirliği kümede kalma mücadelesi veren bir takım ama Galatasaray'ı yenebiliyor. Ligde neyin ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz. Bütün takımlar için bu böyle, Aytemiz Alanyaspor da o takımlardan biri. Aytemiz Alanyaspor burada galip gelmek için sahaya çıkacak. Çünkü altlarda çok önemli mücadele var. Bu mücadelenin içinde biz de varız. Bizim için lig daha bitmedi. Önümüzde zorlu 6 hafta var. Kalan maçları istediğimiz şekilde değerlendirmemiz lazım." - Cissokho: "3 puan almamız gereken bir maç"Takımın sol beki Aly Cissokho ise Medipol Başakşehir'in iyi oyunculara sahip, teknik kapasitesi yüksek bir takım olduğunu belirterek, karşılaşmada ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Küme düşme potasındaki takımlar ile aralarında 9 puanın bulunduğuna değinen Cissokho, "Hocamızın dediği gibi ciddiyete ve disiplinli çalışmaya devam etmeliyiz. Sezonu en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız. Alanyaspor karşılaşması bizim için çok önemli, 3 puan almamız gereken bir maç. Özellikle kendi sahamızda oynayacağımız maçlar bizim için çok önemli. Aytemiz Alanyaspor karşısında alacağımız 3 puan bizi çok rahatlatacak." diye konuştu. Öte yandan, Evkur Yeni Malatya spor sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Erol Bulut, yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kısa pas ve taktik çalıştı.