Evinin tuvaletinde 2 saat mahsur kalan yaşlı adamı polis kurtardı Video

-Polisin kapıyı açma çalışmaları

-Kapının açılması ve içeri girilmesi

-Yaşlı adamın tuvaletten çıkarılması

-Yaşlı adamın evinin salonundaki koltuğu oturtulması

-Yaşlı adamının yakınına haber verilmesi telefon ile

-Polisin yaşlı adama su vermesi

-Yaşlı adamdan detay görüntü



( ADANA ) ADANA



- Adana’da evinin tuvaletinde 2 saat mahsur kalan yaşlı adam polis tarafından kurtarıldı. Olay, Yüreğir İlçesi Kışla Mahallesinde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 85 yaşındaki Halil Kütük evinde tuvalete girdi. Daha sonra elektrikler kesilince yaşlı adam dili bozuk olan kapıyı açamadı. Yaşlı adam bağırarak yardım istedi. Yaşlı adamın yardım seslerini duyan apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis 10’uncu katta bulunan daire çıkarak apartmanda oturan biriyle birlikte kapıyı açtı. Polis içeri girerek yaşlı adamı tuvaletten çıkartıp evinin salonunda bulunan koltuğu oturttu. Yaşlı adam iki saat boyunca tuvalette mahsur kaldığını söyledi.



Polis yaşlı adama su verip sakinleştirirken sağlık ekipleri yaptığı incelemede sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

