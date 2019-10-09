Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Evinin penceresinden havaya ateş açan kişi yakalandı - ISPARTA

Evinin penceresinden havaya ateş açan kişi yakalandı - ISPARTA

- Havaya ateş açan kişinin evi ve çevresinden görüntüler - Özel harekat polislerinin operasyon için beklemeleri - Havaya ataş açan kişinin teslim olmasından görüntüler - Fenalaşan Cemil E'nin hastanaye kaldırılışından görüntülerEvinin penceresinden havaya ateş açan kişi yakalandıISPARTA (AA) - Isparta 'da evinin penceresinden silahla havaya ateş eden kişi, yakalandı.Bağlar Mahallesi 2702 Sokak'taki iki katlı binanın üst katında yaşayan Cemil E'nin evinin penceresinden silahla havaya ateş ettiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat ekipleri de bölgede önlem aldı.Bir süre yanına kimseyi yaklaştırmayan Cemil E, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve polislerin çabası sonucu ikna edildi.Yanındaki çocuğu ve elindeki silahla aşağıya inen Cemil E, rahatsızlanınca 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Astana Polis Hastane Akalan Sparta 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı