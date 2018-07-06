Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Evinin önünden dövülerek oğlu kaçırılan annenin acısı dinmiyor İzle

Evinin önünden dövülerek oğlu kaçırılan annenin acısı dinmiyor İzle

Sinem Serbest'in açıklamaları

Güvenlik Kamerası Kaçırılma Harekete Geç Cep Telefonu Avcılık 

-Barış coşkun'un fotoğrafları
-Arşiv görüntüler

( MERSİN )- Mersin'de iki arkadaşı tarafından evinin önünden dövülerek kaçırılan 22 yaşındaki gençten 635 gündür haber alınamıyor- Ailenin şikayeti üzerine genci kaçıran zanlılar yakalanıp tutuklanırken, anne Sinem Serbest ise oğlunun artık bulunmasını istiyor- Anne Sinem Serbest: "Büyük ihtimalle oğlumu öldürdüler" MERSİN

- Mersin'de iki arkadaşı tarafından evinin önünden dövülerek kaçırılan 22 yaşındaki gençten 635 gündür haber alınamıyor. Ailenin şikayeti üzerine genci kaçıran zanlılar yakalanıp tutuklanırken, anne Sinem Serbest ise oğlunun artık bulunmasını istiyor. Serbest, “Büyük ihtimalle oğlumu öldürdüler. 2 yıldır oğlumdan hiçbir şekilde haber alamıyoruz” dedi.
İddiaya göre, 9 Ekim 2016 Pazar günü Sezgin G. ve Ekrem K., Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde evinin bulunduğu apartmanın bahçesinde oturan Furkan C.'nin yanına geldi. Gece yarısı sitenin bahçesinde bir süre sohbet eden üç kişi daha sonra tartışmaya başladı.
Ardından Sezgin G. ve Ekrem K., Furkan C.'yi darp etmeye başladı.
Yaşanan arbedenin ardından iki arkadaş, Furkan C.'yi döverek sitenin dışına çıkarıp bir araca bindirerek uzaklaştı. O günden sonra çocuklarından haber alamayan ailenin şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra Sezgin G. ve Ekrem K.'yi gözaltına aldı. Zanlıların üzerinden kaçırılan gencin cep telefonu çıktı. Şüphelilerin polisteki ifadesinde, kaçırdıkları Furkan C.'yi ormanlık bir alana götürdüklerini, burada dövmeye devam ettikleri sırada ellerinden kurtulup kaçtığını söyledikleri öğrenildi. Zanlıların ifadesi doğrultusunda ormanlık alanda arama çalışması yapan polis ve AKUT ekipleri, kayıp gencin izine rastlayamadı. Ardından 2 şüphelinin de arama çalışmalarını sürdüren ekipler, kısa bir süre içinde İsmail B. ile aranan bir şahsı daha yakaladı. 4 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. O günden beri Furkan C.'den bir haber alınamadı. Ayrıca Furkan C.’nin olay zamanı askerden izine geldiği öğrenildi. "2 yıldır oğlumdan hiçbir şekilde haber alamıyoruz" Olayla ilgili konuşan anne Sinem Serbest, oğlunun 9 Ekim 2016 yılında evlerinin önünden dövülerek götürüldüğünü söyledi.

Oğlunun kaçırılmasını güvenlik kameralarını izleyerek gördüklerini belirten Serbest, "Polislerimiz de bu görüntüleri izleyerek bu oğlumu kaçıran 4 kişiyi yakalayarak, ceza evine girmelerini sağladılar. Yalnız içlerinden birisi şu an açık ceza evinden kaçmış durumda. Bunlar çocuğumu aldıklarını, Mersin’de bir çöplüğe götürüp dövdüklerini, parasını ve cep telefonunu elinden aldıklarını ve çocuğumun ellerinden kaçtığını söylüyorlar. 2 yıldır oğlumdan hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Ellerinden oğlumun kaçtığını söylüyorlar ama 2 yıldır oğlum bana hiçbir şekilde dönüş yapmadı, hiçbir şekilde oğlumdan haber alamıyorum. Oğlum yaşasaydı bizi kesin arardı. Bu korkup da kaçma olayı değil. Korksa bile annesine, akrabalara sığınırdı. 2 yıldır hiçbir iz yok. Mersin polisimiz bu konuda çok titizlikle çalıştılar ve çalışmaya devam ediyorlar. Zanlıları yakalayıp, ceza evine girmesini sağladılar. Zanlılardan birisi İ.B. yani asıl azmettirici ceza evinden kaçmış durumda. Kapalı ceza evindeydi ama nasıl açık ceza evine geçtiyse oradan kaçmış" ifadelerini kullandı. "Büyük ihtimalle oğlumu öldürdüler" Bir arsanın aranması için savcılığa başvurduklarını kaydeden Serbest, “Savcılıkta bu konu hakkında talimat verdi yalnız Türkiye’de bu arama yapan köpek sayısı az. Onların dönüşüm sırasını bekliyoruz. Kaçan bu şahsında bu arsada arama yapılacağını öğrendiğinden kaçtığını düşünüyoruz. Kaçan zanlının delilleri karartmak için kaçtığını düşünüyorum. Oğlumun o arsada gömüldüğüne inanıyorum. Bu konu hakkında zaten cinayet masası ile gasp büro amirliği beraber çalışıyorlar. Önce olaya sadece gasp bakıyordu. Sonra çocuk ortaya çıkmayınca cinayet büro amirliği de bu işe bakmaya başladı.
Büyük ihtimalle oğlumu öldürdüler. Bu kaçan şahsın da kalan delilleri karartacağına inanıyorum. Diğerleri kapalı yatıyor, bu nasıl olduysa açığa geçmiş" diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Bodrum'da Korkutan YangınBodrum'da Korkutan Yangın
Dominikte Öldürülen Kameramana Acı VedaDominikte Öldürülen Kameramana Acı Veda
Minik Eylül Son Yolculuğuna UğurlandıMinik Eylül Son Yolculuğuna Uğurlandı
Vatandaş Yüzmeye Devam EttiVatandaş Yüzmeye Devam Etti
İstanbul'da Fabrika Yangınıİstanbul'da Fabrika Yangını
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı