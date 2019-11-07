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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

Olay yerinden genel görüntüler

İlk Müdahale Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Saldırı 

-polislerin delil nuraları
-caddede bulunan polis ekipleri

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’de evinin kapısının önünde silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Raufbey Mahallesi 9566 sokakta saat 22.00 sıralarında Eren Ökkeş Obut (23) adlı gence evine geldiği sırada, evin önünde kafasında kask bulunan bir kişi tarafından tüfekle bir el ateş edildi. Tüfekle ateş açan şahıs daha sonra motora binerek uzaklaştı. Silahla göğsünden yaralanan Eren Ökkeş Obut sokağa çıkarak yardım istedi. Çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Osmaniye Devlet hastanesine kaldırdı. Eren Obut’un sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis çalışma başlattı
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