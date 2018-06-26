Evinin önünde kaybolan 8 yaşındaki Eylül’den 4 gündür haber alınamıyor

-- Anne Şerife ile röportaj

-- Kuzen Boran ile röportaj

-- Arama kurtarma çalışmalarından görüntü

-- AFAD, Jandarma ekiplerinden görüntü

-- Genel detay



( ANKARA )- Jandarma, KEM ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor- Kaybolan Eylül’ün Babası İbrahim Yağlıkara:- “Kızımdan cuma gününden beri haber alamıyorum”- Kaybolan Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara:- “Çocuğumu canlı veya cansız bize getirsinler yalvarıyorum”- Eylül’ü en son gören Boran Yağlıkara:- “Eylül’den daha sonra bir daha haber alamadım” ANKARA



- Ankara'da Yağlıkara Ailesi’nin en küçük çocukları 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara, 4 gün önce oyun oynamak için çıktığı mahallede kayboldu. Küçük Eylül’ü, arama çalışmaları devam ederken, baba İbrahim Yağlıkara, kızından Cuma gününden beri haber alamadığını belirtti.

Anne Şerife ise çocuğunun canlı veya cansız kendilerine getirilmesini için yalvarırken, Eylül’ü en son gören 11 yaşındaki kuzeni Boran Yağlıkara ise “Eylül’den daha sonra bir daha haber alamadım” dedi.

Bursa’da yaşayan İbrahim-Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi’ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri olan Eylül, 4 gün önce öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül’ün eve gelmediğini fark eden ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı.

Ancak ailenin araması sonuç vermeyince durum bu kez yetkililere bildirildi.

Henüz bulunamadı İhbar üzerine köyle çok sayıda jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. 3 gündür devam eden çalışmalar bu sabah yeniden başlatıldı. Jandarma ekipleri ve AFAD ekipleri, Köpek Eğitim Merkezinin (KEM) arama kurtarma köpeklerinin de yardımıyla köyü karış karış arayarak Eylül’ü bulmaya çalıştı. Yapılan tüm çalışmalara rağmen henüz küçük kızın izine rastlanılamadı. “Kızımdan Cuma gününden beri haber alamıyorum” Çalışmaları takip eden hüzünlü baba İbrahim Yağlıkara, “Çocuğumdan Cuma gününden beri haber alamıyorum. Cuma namazından sonra eve geldim ve hanıma sordum Eylül nerde diye, “Dayımlarda” dedi.

O sırada kuzenimin oğlu geldi ve “Eylül yok. Bisikletini dikenlerin içine atmışlar” dedi.

Arabama atlayarak olay yerine geldim. Kızımı sordum burada en son oynadığını ama burada olmadığını söylediler. Sonra çocuğumu bulmak için seferber olduk. Komşular da yardımcı oldu bize. Muhtarda camiden anons ettirmiş” ifadelerini kullandı. “Cumhurbaşkanımızda kızımın bulunması için talimat vermiş” Çocuklarını kendi imkanlarıyla bulamayınca ekiplere haber verdiklerini belirten baba, “Sağolsunlar hemen geldiler. Devletten üst seviyede insanlar geldi. Yaklaşık 200 kişilik timle aramaya başladık. Fakat bulamadık. Bugün tutuklanan birisi var. O gün, bize arama çalışmasında yardım etmedi. Verdiği ifadeleri de beni şüphelendirdi. Onunla ilgili yüce adalet gerekeni yapacak. Kızım inşallah sağ salim bulunacak. Cumhurbaşkanımızda kızımın bulunması için talimat vermiş” şeklinde konuştu.

“Çocuğumu canlı veya cansız bize getirsinler yalvarıyorum” Gözyaşları içinde çocuğunun bulunmasını bekleyen anne ise “Çocuğum bu köyün yabancısı değildi. 20 senedir burada yaşıyoruz. İlk defa böyle bir şey başımıza geldi. Cuma günü öğle vakitlerinde kayboldu. Çocuğum tuzla buz oldu. NE olur evladımızı bize versinler. Çocuğumu canlı veya cansız bize getirsinler yalvarıyorum” diye konuştu.

“Eylül’den daha sonra bir daha haber alamadım” Küçük Eylül’ü en son gören 11 yaşındaki kuzeni Boran Yağlıkara ise Eylül’le en son bisiklet sürdüklerini ve bugün tutuklanan Uğur K.’nin yanında bıraktığını söyledi.



Boran, “Eylül’den daha sonra bir daha haber alamadım” dedi.

Jandarma ekipleri köyün içinde ve dışında arama kurtarma çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. Ekipler, adeta köydeki her taşın altına bakarken, köpeklerin yardımıyla da Eylül’ün en son göründüğü yerde genel bir tarama yaptı. (SFP-

